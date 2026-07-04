У Києві завершили рятувальні роботи після атаки РФ по багатоповерхівці: 31 загиблий

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Києва

У Дарницькому районі Києва завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по 16-поверховому житловому будинку. Рятувальники закінчили розбір завалів та ліквідацію наслідків атаки.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Розбір завалів тривав кілька днів

Упродовж сьогоднішніх робіт на 12-му та 13-му поверхах надзвичайники розчистили близько 42 кубометрів будівельного сміття. Для демонтажу важких конструкцій використовували автокран XCMG QY75K, який був залучений від Головного управління ДСНС у Рівненській області.

За допомогою спецтехніки рятувальники вилучили 24 уламки залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн.

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: ДСНС Києва

Під час проведення робіт також були виявлені рештки тіл загиблих. Їх передали працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи.

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До ліквідації наслідків атаки цього дня залучали 30 рятувальників та вісім одиниць спеціальної техніки.

За даними ДСНС, станом на сьогодні внаслідок російської атаки на Київ 2 липня загинула 31 людина, ще 102 отримали поранення.

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Києва

Новини.LIVE повідомляли, що у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого внаслідок російської атаки житлового будинку. Наразі фахівці продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Новини.LIVE писали, що після російських обстрілів жителям Києва рекомендують уважно стежити за якістю повітря, оскільки продукти горіння можуть містити небезпечні для здоров’я токсичні речовини. Найвразливішими до їхнього впливу залишаються діти, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями дихальної системи.