Як вимкнути стеження на Android: варто перевірити налаштування клавіатури

Люди з телефонами в руках та клавіатура смартфона. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Клавіатура на Android має доступ майже до всього, що користувач вводить на смартфоні. Через неї проходять пошукові запити, листування, нотатки, паролі та інші конфіденційні дані.

Про те, як обмежити збір даних Android-клавіатурою, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Які дані може збирати клавіатура

Екранна клавіатура є одним із найчастіше використовуваних застосунків на Android-смартфоні. Більшість популярних клавіатурних додатків за замовчуванням збирають багато даних користувачів.

Йдеться не лише про автозаміну та персоналізацію введення.

Наприклад, Gboard може збирати дані про взаємодію із застосунком, історію пошуку всередині додатка, відомості про встановлені програми та інший користувацький контент.

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Перелік даних можна подивитися на сторінці застосунку в Google Play. Для цього потрібно відкрити розділ “Безпека даних”. Там виробник вказує, яку саме інформацію збирає клавіатура.

Як обмежити збір даних у Gboard

Щоб зменшити збір інформації в Gboard, потрібно відкрити “Налаштування”, перейти в “Система”, далі “Клавіатура”, Gboard і “Конфіденційність”.

У цьому меню рекомендують вимкнути надсилання статистики використання та персоналізацію, якщо ці функції активні. Повністю заборонити клавіатурі доступ до введеного тексту неможливо, адже тоді вона не зможе виконувати свою основну функцію.

Також варто переглянути дозволи клавіатури. Їй не завжди потрібен постійний доступ до камери або контактів.

Зайві дозволи можна вимкнути в меню “Налаштування”, “Додатки”, “Клавіатура”, “Дозволи”.

Які клавіатури можуть бути приватнішими

Користувачам, які особливо дбають про приватність, радять звернути увагу на клавіатури з відкритим вихідним кодом.

Серед варіантів є HeliBoard, FUTO Keyboard, OpenBoard, AnySoftKeyboard, Simple Keyboard та FlorisBoard.

Такі застосунки переважно працюють офлайн і не потребують передавання даних користувачів на віддалені сервери.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфони Samsung Galaxy мають низку корисних функцій для персоналізації, зручності та захисту приватних даних. Частина з них доступна в One UI за замовчуванням, однак не всі користувачі одразу звертають увагу на ці можливості.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Android можна звільнити кілька гігабайтів пам’яті, вимкнувши системний сервіс AICore. Один із користувачів розповів, що після цього отримав щонайменше 6 ГБ вільного місця, а смартфон продовжив працювати нормально.