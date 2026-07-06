У Києві до 16 зросла кількість загиблих після нічного удару РФ 6 липня — ДСНС

У Києві внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 6 липня зросла кількість загиблих. Наразі вона становить 16 людей, було виявлено ще одне тіло загиблого.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Пошуково-рятувальні роботи тривають

У ДСНС зазначили, що аварійно-рятувальні роботи на місці руйнувань тривають безперервно. Рятувальники розбирають завали та обстежують пошкоджені конструкції, щоб знайти можливих постраждалих.

Під час робіт у Дарницькому районі було виявлено ще одне тіло загиблого, що й призвело до оновлення офіційної кількості жертв.

Російський удар у ніч на 6 липня спричинив масштабні руйнування житлових будинків у столиці. Під завалами можуть залишатися люди, тому пошукові роботи тривають.

Читайте також:

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Києва

Новини.LIVE писали, що у Подільському та Дарницькому районах Києва продовжуються пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару. За попередніми даними, у зруйнованому будинку в Подільському районі під завалами можуть залишатися до десяти осіб.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Дарницькому районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи в багатоквартирних будинках, пошкоджених внаслідок російського удару. У цьому районі було зафіксовано влучання уламків у нежитлову забудову. Внаслідок атаки також пошкоджено багатоповерхівки на трьох різних локаціях.