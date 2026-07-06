Студенту польсько-українського вишу ТЦК не оформить відстрочку: причина

У польському навчальному закладі в Україні. Фото: knutd.edu.ua

Студенти українських вишів отримують відстрочку від мобілізації в особливий період. Але якщо виш є партнерським, наприклад, польсько-українським, ТЦК відстрочку не оформить. Бо формально такий студент буде зарахований до іноземного навчального закладу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі “Юристи.UA”.

Студенти і умови для відстрочки

Навчання в українському закладі вищої, перевищої чи професійної освіти є підставою для отримання відстрочки від призову. Відстрочка оформлюється на увесь час навчання, включаючи й усі канікули.

Але не кожен студент має право на відстрочку. Для того, аби отримати відстрочку, потрібно відповідати двом ключовим умовам.

Першою умовою є навчання на денній чи дуальній формі. Крім того, потрібно також не порушувати принципі послідовності здобуття освіти.

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Чому навчання в польсько-українському виші не надає права на відстрочку

До юристів звернулася громадянка, чоловік якої планує вступити у приватний польсько-український виш. Жінка поцікавилася, чи може її чоловік отримати відстрочку на час навчання у такому навчальному закладі.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що справа не у тому, що навчальний заклад приватний. Значно серйознішою проблемою є його міжнародний статус.

Юрист Владислав Дерій наголосив: “Зазвичай приватні “партнерські” заклади зараховують студентів до іноземного (у цьому випадку польського) вишу, а в Україні навчання проходить дистанційно або на базі українського філіалу / партнера. Оскільки чоловік де-юре стає студентом іноземного навчального закладу, український приватний виш не може і не має права внести його дані до української бази ЄДЕБО”. Тож, резюмував Дерій, територіальний центр комплектування відмовить такому студенту у відстрочці, бо його даних не буде у базі ЄДЕБО і відповідній довідці.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відстрочка після поновлення студента у виші залишається чинною.

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка діє протягом усього часу навчання. Після змін і скасування одного із наказів Міносвіти відстрочка відновлюється і після поновлення на навчанні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що студент магістратури отримає відстрочку, головне не бути відрахованим.

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Це стосується, зокрема, і тих студентів, які отримали дипломи бакалаврів і вступають до магістратури. Відстрочку їм нададуть, але для цього потрібне дотримання кількох важливих умов.