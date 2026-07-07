Що зробити з петуніями, щоб пишно цвіли усе літо: одна проста процедура

Догляд за петуніями в саду влітку. Колаж: Новини.LIVE

Петунії — яскраві та невибагливі квіти, які можна зустріти на подвір’ях багатьох українців. Ними прикрашають альтанки, тераси, клумби. Але тривалість цвітіння може бути надто короткою, якщо не приділити рослині мінімальної уваги. Є одна проста процедура, яка допоможе петуніям квітнути до самої осені.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, що слід зробити з петуніями, щоб вони пишно та довго цвіли.

Чому петунії перестають пишно цвісти

Після того як квітка в’яне, рослина отримує природний сигнал переходити до утворення насіння. На цей процес витрачається чимало поживних речовин і енергії, через що нові бутони з’являються значно повільніше.

Тому багато однорічних декоративних рослин, зокрема петунії, потребують регулярного видалення зів’ялих квіток. Такий простий догляд дозволяє спрямувати сили рослини на нове цвітіння, а не на дозрівання насіння.

Яка проста процедура продовжить цвітіння петуній

Секрет тривалого цвітіння дуже простий — регулярно видаляйте зів’ялі квітки.



Цю процедуру садівники називають очищенням або видаленням відцвілих бутонів. Вона займає всього кілька хвилин, але дає помітний результат уже через короткий час.



Фахівці радять оглядати петунії кілька разів на тиждень, особливо в період найактивнішого цвітіння. Якщо такої можливості немає, достатньо проводити процедуру хоча б раз на тиждень. Найзручніше поєднувати її з поливом або іншими роботами у саду.

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Як правильно видаляти відцвілі квіти

Багато хто просто обриває пелюстки, але цього недостатньо. Щоб рослина справді почала формувати нові бутони, потрібно видаляти всю квітку повністю разом із зеленою основою, яка кріпиться до стебла. Саме там починає утворюватися насіння. Зробити це можна пальцями або скористатися чистими продезінфікованими ножицями чи секатором. Такий спосіб допоможе стимулювати появу нових квіток і збереже охайний вигляд куща.

Чи всім петуніям потрібна ця процедура

Деякі сучасні сорти мають здатність самостійно скидати зів’ялі квітки. Такі рослини потребують менше догляду, однак навіть їм періодичне обрізування не завадить. Легке формувальне обрізування допомагає підтримувати компактну форму куща, стимулює ріст нових пагонів і робить цвітіння ще ряснішим.

Що ще допоможе петуніям цвісти усе літо

Самого видалення відцвілих квіток недостатньо, якщо рослині бракує належного догляду. Для пишного цвітіння петуніям необхідно забезпечити:

сонячне місце;

регулярний полив без повного пересихання ґрунту;

підживлення комплексними добривами приблизно один раз на два тижні;

легке обрізування в середині літа, якщо пагони стали надто довгими або втратили форму.

Такий комплексний догляд допоможе рослині швидко відновитися, наростити густе листя та знову вкритися великою кількістю яскравих квітів.