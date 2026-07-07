Жорже Жезуш очолить збірну Португалії після вильоту з ЧС-2026

Рубен Невеш та Жорже Жезуш. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Іспанський фахівець Роберто Мартінес залишив посаду головного тренера збірної Португалії. Це сталося одразу після того, як “лузітани” вибули з турніру на стадії 1/8 плей-оф. Вирішальним фактором стала поразка від Іспанії (0:1).

Федерація футболу Португалії вже обрала нового наставника, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на A Bola.

Причиною відставки 52-річного Роберто Мартінеса стала не поразка збірної Португалії. У липні 2026 року у нього закінчився контракт із місцевою Федерацією футболу. Нову угоду сторони не підписали. Тренер, який допоміг португальцям перемогти в Лізі Націй, перейшов до “Аль-Наср” із Саудівської Аравії, за який продовжує виступати Кріштіану Роналду.

Хто очолить збірну Португалії

Як тільки стало відомо, що Роберто Мартінес повернеться до клубного футболу, керівники португальської Федерації обрали головного кандидата на посаду наставника національної команди. Ним став досвідчений 71-річний фахівець Жорже Жезуш. Цікаво, що його останнім місцем роботи був саме “Аль-Наср”.

За свою довгу кар’єру Жорже Жезуш працював із багатьма командами в Португалії, Туреччині, Бразилії та Саудівській Аравії. Однак це буде його перший досвід роботи зі збірною. Під його керівництвом “лузітани” готуватимуться до Євро-2028 та ЧС-2030.

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