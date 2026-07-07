Тренер Єгипту звинуватив ФІФА в допомозі Мессі після вильоту з ЧС-2026

Ліонель Мессі та Хоссам Хассан. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан жорстко розкритикував ФІФА після драматичної поразки від Аргентини в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Наставник заявив, що більше не дивитиметься матчі турніру, оскільки вважає ставлення до своєї команди несправедливим.

Про це Хассан розповів порталу Haberler.com, передає Новини.LIVE.

Хоссам Хассан. Фото: Reuters

Хассан звинуватив ФІФА в симпатіях до Мессі

Після поразки з рахунком 2:3 наставник єгипетської збірної заявив, що результат зустрічі визначили не лише події на футбольному полі. На його переконання, організатори були зацікавлені в тому, щоб збірна Аргентини та Ліонель Мессі продовжили боротьбу за титул.

“Абсолютно очевидно, що чемпіонат світу перетворився на маркетингову індустрію. Вони не хотіли, щоб Мессі вилетів. Саме тому в цьому матчі не було справедливості. Мессі не повинен святкувати марно”, — заявив Хассан.

Наставник також нагадав, що під час нинішнього чемпіонату світу вже неодноразово лунали звинувачення на адресу суддів щодо можливого прихильного ставлення до аргентинської збірної.

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Хассан повідомив, що більше не дивитиметься жодного матчу чемпіонату світу-2026. За його словами, це стане особистим протестом проти того, що він назвав несправедливим ставленням до своєї команди.

Водночас тренер подякував футболістам збірної Єгипту за виступ на турнірі, наголосивши, що пишається ними та вважає їх героями своєї країни.

У матчі проти Аргентини єгиптяни двічі виходили вперед завдяки голам Яссера Ібрагіма та Мостафи Зіко. За рахунку 1:0 арбітр після перегляду ВАР скасував ще один гол африканської збірної. Наприкінці зустрічі Аргентина здійснила камбек: Крістіан Ромеро скоротив відставання, Ліонель Мессі зрівняв рахунок, а на другій компенсованій хвилині перемогу команді Ліонеля Скалоні приніс Енцо Фернандес.

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