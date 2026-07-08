Обстріл Києва 8 липня — дрон впав біля газорозподільної станції

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Автор Микола Завтрогляд

Рятувальник на місці атаки. Архівне фото: ДСНС

Російські війська вдень 8 липня атакували Київ ударними дронами. Ворожий безпілотник впав біля газорозподільної станції у Деснянському районі міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка. 

Удар по Києву 8 липня

Оновлено 14:00. Віталій Кличко повідомив, що медики госпіталізували чотирьох постраждалих внаслідок падіння ворожого БпЛА в Деснянському районі.

Водночас після нічної атаки на Київ рятувальники виявили тіло загиблої жінки під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі. 

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Скриншот допису Віталія Кличка

“У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Екстрені служби прямують на місце”, — розповів Кличко. 

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Пізніше міський голова повідомив, що у Деснянському районі постраждали двоє людей. Їх обох госпіталізували медики. 

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Скриншот дописів Віталія Кличка

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни також атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі спалахнули складські приміщення, а у Святошинському — нежитлові будівлі. Поранення отримали двоє людей. 

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки РФ у Києві загинула одна людина. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. 

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