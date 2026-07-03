Рубінове варення з червоної порічки: простий рецепт на зиму

Варення з порічкою. Фото: gospodynka.com.ua
Більшість господинь варить варення з полуниці, малини чи смородини, а про червону порічку часто забувають. І дарма, адже з цієї ягоди виходить неймовірно ароматне варення з красивим рубіновим кольором і приємною кислинкою. Така домашня заготівля чудово зберігається всю зиму та стане смачним доповненням до десертів і чаю.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- червона порічка — 3 кг;
- цукор — 3,6 кг;
- вода — приблизно 1,2 л.
Спосіб приготування
- Червону порічку перебрати, видалити гілочки та пошкоджені ягоди, після чого добре промити.
- Перекласти в каструлю, додати воду й довести до кипіння.
- Варити приблизно 10 хвилин, щоб ягоди стали м’якими та пустили сік.
- Додати цукор, добре перемішати до повного розчинення й знову довести масу до кипіння.
- Після цього варити ще 5–10 хвилин. Якщо хочеться отримати густіше варення, час уварювання можна трохи збільшити.
- Гаряче варення розлити у заздалегідь стерилізовані банки, щільно закрутити кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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