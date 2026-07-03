Рубінове варення з червоної порічки: простий рецепт на зиму

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Автор Микола Завтрогляд

Варення з порічкою. Фото: gospodynka.com.ua

Більшість господинь варить варення з полуниці, малини чи смородини, а про червону порічку часто забувають. І дарма, адже з цієї ягоди виходить неймовірно ароматне варення з красивим рубіновим кольором і приємною кислинкою. Така домашня заготівля чудово зберігається всю зиму та стане смачним доповненням до десертів і чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • червона порічка — 3 кг;
  • цукор — 3,6 кг;
  • вода — приблизно 1,2 л.
рецепт варення з порічки
Варення з порічкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Червону порічку перебрати, видалити гілочки та пошкоджені ягоди, після чого добре промити. 
  2. Перекласти в каструлю, додати воду й довести до кипіння.
  3. Варити приблизно 10 хвилин, щоб ягоди стали м’якими та пустили сік.
  4. Додати цукор, добре перемішати до повного розчинення й знову довести масу до кипіння. 
  5. Після цього варити ще 5–10 хвилин. Якщо хочеться отримати густіше варення, час уварювання можна трохи збільшити.
  6. Гаряче варення розлити у заздалегідь стерилізовані банки, щільно закрутити кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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