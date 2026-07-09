Лідери НАТО вирішили не згадувати ЧС-2026 у розмовах із Трампом

Дональд Трамп. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

На саміті НАТО в Анкарі лідери країн Альянсу неофіційно домовилися не порушувати тему чемпіонату світу-2026 під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом. Таке рішення ухвалили після вильоту американської збірної з турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Загальне фото під час саміту НАТО. Фото: Reuters

Чому на саміті уникали розмов про футбол

За інформацією джерел, європейські лідери не говорили про чемпіонат світу на саміті НАТО в Анкарі. Вони прагнули зберегти конструктивний діалог із Трампом на тлі переговорів щодо оборонних витрат і майбутнього Альянсу.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер відкрито заявив, що не збирається згадувати перемогу своєї збірної над США з рахунком 4:1 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

За його словами, американський президент може гостро реагувати на теми, які сприймає болісно, а виліт збірної США з мундіалю, ймовірно, належить саме до таких.

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Напередодні зустрічі зі збірною Бельгії Дональд Трамп опинився в центрі уваги після звернення до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Пізніше дисциплінарний комітет ФІФА призупинив автоматичну одноматчеву дискваліфікацію форварда, що дозволило йому взяти участь у поєдинку проти бельгійців.

Попри це, збірна Бельгії здобула переконливу перемогу, а після фінального свистка її футболісти пожартували над президентом США, виконавши його знаменитий танець.

Втім, повністю уникнути футбольної теми на саміті не вдалося. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спілкування з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере згадав майбутній чвертьфінальний матч між збірними Англії та Норвегії на чемпіонаті світу-2026.

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