Яблучні оладки на кефірі: швидкий рецепт сніданку для всієї родини

Тісто для оладок. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться чогось домашнього та смачного до ранкової кави, ці яблучні оладки стають справжньою знахідкою. Завдяки теплому кефіру та соковитим яблукам вони виходять неймовірно пухкими, ніжними всередині й ароматними. На приготування знадобиться лише кілька простих інгредієнтів і не більше десяти хвилин.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 200 г;
- теплий кефір — 250 мл.;
- цукор — 3 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- яблука — 2 шт.;
- цедра лимона — за смаком;
- сіль — дрібка;
- сода — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Збити яйце із цукром, сіллю та лимонною цедрою.
- Додати теплий кефір і перемішати.
- Очистити яблука, натерти на великій тертці та додати до суміші.
- Змішати борошно із содою та поступово всипати до рідких інгредієнтів, замісивши густе м’яке тісто.
- Розігріти на сковороді олію, викласти тісто ложкою та сформувати невеликі оладки.
- Смажити на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.
- Подавати з цукровою пудрою, сметаною, медом або варенням.
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