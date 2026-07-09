Ніжний сметанний десерт без випічки: рецепт із простих продуктів родом із дитинства

Десерт з молока та сметани. Фото: smachnenke.com.ua

Раніше цей десерт колись готували чи не в кожній родині, а сьогодні про нього згадують дедалі рідше. Ніжний, повітряний і неймовірно легкий, він буквально тане в роті та підкорює з першої ложки. Для його приготування знадобляться лише кілька простих продуктів і трохи часу для застигання в холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 300 мл.;

жовтки — 3 шт.;

сметана жирна — 400 г;

цукор — 3 ст. л.;

желатин — 25 г;

вода — 100 мл.;

ванілін — за смаком;

сіль — дрібка.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Залити желатин холодною водою та залишити набухати на 10 хвилин. Розтерти жовтки з цукром і дрібкою солі, влити молоко та перемішати. Прогріти суміш на невеликому вогні, постійно помішуючи, не доводячи до кипіння. Додати ванілін і желатин, перемішати до повного розчинення. Дати масі трохи охолонути, додати сметану та ще раз добре перемішати до однорідності. Перелити десерт у форму або креманки, охолодити за кімнатної температури, після чого поставити в холодильник на 4–6 годин. Перед подачею вийняти з форми та нарізати порційними шматочками.

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