Ніжний сметанний десерт без випічки: рецепт із простих продуктів родом із дитинства

Десерт з молока та сметани. Фото: smachnenke.com.ua
Раніше цей десерт колись готували чи не в кожній родині, а сьогодні про нього згадують дедалі рідше. Ніжний, повітряний і неймовірно легкий, він буквально тане в роті та підкорює з першої ложки. Для його приготування знадобляться лише кілька простих продуктів і трохи часу для застигання в холодильнику.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 300 мл.;
- жовтки — 3 шт.;
- сметана жирна — 400 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- желатин — 25 г;
- вода — 100 мл.;
- ванілін — за смаком;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- Залити желатин холодною водою та залишити набухати на 10 хвилин.
- Розтерти жовтки з цукром і дрібкою солі, влити молоко та перемішати.
- Прогріти суміш на невеликому вогні, постійно помішуючи, не доводячи до кипіння.
- Додати ванілін і желатин, перемішати до повного розчинення.
- Дати масі трохи охолонути, додати сметану та ще раз добре перемішати до однорідності.
- Перелити десерт у форму або креманки, охолодити за кімнатної температури, після чого поставити в холодильник на 4–6 годин.
- Перед подачею вийняти з форми та нарізати порційними шматочками.
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