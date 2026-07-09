Густе абрикосове варення дольками: рецепт сонячної заготівлі на зиму

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Автор Микола Завтрогляд

Абрикосове варення. Фото: gospodynka.com.ua

Серед усіх літніх заготовок абрикосове варення займає особливе місце. Воно виходить густим, красивого бурштинового кольору та з насиченим фруктовим ароматом. Завдяки кільком коротким варінням абрикоси не розварюються, а залишаються цілими й ніжними. Взимку така баночка стане справжнім скарбом до чаю, млинців чи домашньої випічки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • абрикоси;
  • цукор — 750 г на 1 кг абрикосів;
  • лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки.
рецепт варення з абрикосів
Приготування варення. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Абрикоси добре помити, розділити на половинки та видалити кісточки.
  2. Засипати цукром і залишити на 10–15 хвилин, щоб фрукти пустили сік.
  3. Поставити каструлю на слабкий вогонь, довести до кипіння, додати лимонну кислоту та варити 5 хвилин. 
  4. Потім повністю охолодити. Повторити процедуру ще двічі, кожного разу проварюючи варення по 5 хвилин.
  5. Після третього кипіння гаряче варення розлити у стерилізовані банки та герметично закатати.

Завдяки такому способу приготування шматочки абрикосів залишаються цілими, а сироп виходить густим, прозорим і дуже ароматним.

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