Густе абрикосове варення дольками: рецепт сонячної заготівлі на зиму

Абрикосове варення. Фото: gospodynka.com.ua

Серед усіх літніх заготовок абрикосове варення займає особливе місце. Воно виходить густим, красивого бурштинового кольору та з насиченим фруктовим ароматом. Завдяки кільком коротким варінням абрикоси не розварюються, а залишаються цілими й ніжними. Взимку така баночка стане справжнім скарбом до чаю, млинців чи домашньої випічки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

абрикоси;

цукор — 750 г на 1 кг абрикосів;

лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки.

Приготування варення. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Абрикоси добре помити, розділити на половинки та видалити кісточки. Засипати цукром і залишити на 10–15 хвилин, щоб фрукти пустили сік. Поставити каструлю на слабкий вогонь, довести до кипіння, додати лимонну кислоту та варити 5 хвилин. Потім повністю охолодити. Повторити процедуру ще двічі, кожного разу проварюючи варення по 5 хвилин. Після третього кипіння гаряче варення розлити у стерилізовані банки та герметично закатати.

Завдяки такому способу приготування шматочки абрикосів залишаються цілими, а сироп виходить густим, прозорим і дуже ароматним.

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