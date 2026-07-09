Ryanair збільшує час на проходження контролю в аеропорту: нові правила

Пасажири сідають у літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair змінює правила підтвердила. Вже з осені 2026 року час для проходження процедур в аеропорту буде збільшено. Нові правила дадуть пасажирам додатковий час для того, щоб встигнути на рейс.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Нові правила Ryanair

Бюджетна авіакомпанія с відведений пасажирам на проходження контролю безпеки та паспортного контролю в аеропорту. Нові правила почнуть діяти з 10 листопада.

За чинними правилами стійки реєстрації та здачі багажу Ryanair закриваються за 40 хвилин до запланованого вильоту, але з 10 листопада цей термін буде збільшено до 60 хвилин. Нові правила дадуть пасажирам додаткові 20 хвилин для того, щоб встигнути на рейс.

У компанії заявили, що збільшення часу ніяк не вплине на більшість пасажирів, оскільки близько 80 % з них проходять онлайн-реєстрацію ще до прибуття в аеропорт і після прибуття відразу прямують до виходу на посадку.

Читайте також:

Зміна правил пов’язана із запровадженням 10 квітня 2026 року Європейської системи в’їзду-виїзду (EES), яка вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, реєстрації біометричних даних на зовнішніх кордонах 29 європейських країн Шенгенської зони.

Ryanair також оголосила про плани встановити більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації. Зокрема, до жовтня такі кіоски мають з’явитися у понад 95 % аеропортів.

Ці кіоски будуть повністю інтегровані з додатком Ryanair, що дозволить пасажирам одразу реєструвати багаж і роздруковувати багажні бирки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи “Економ” та “Преміум-Економ”. Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.