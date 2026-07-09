Скільки разів на день можна заряджати смартфон: помилки, яких припускається більшість

Зарядний порт смартфона та смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Заряджати смартфон кілька разів на день можна, і це не обов’язково шкодить акумулятору. Небезпечнішим для батареї є інше — повне розрядження, постійна зарядка до 100% і звичка залишати телефон підключеним на всю ніч.

Про те, як часто можна заряджати телефон, щоб не скоротити термін служби батареї, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день

Часте поповнення заряду саме по собі не шкодить акумулятору. Смартфон можна заряджати двічі або навіть тричі на день, якщо не допускати повного розрядження батареї нижче 20%.

Оптимальним варіантом вважається підтримання рівня заряду в межах 30-80%. Такий підхід допомагає продовжити термін служби акумулятора.

Фахівці не радять щоразу доводити заряд смартфона до 100%. Такий підхід може прискорити деградацію акумулятора. Якщо є можливість, краще ставити пристрій на зарядку, коли рівень заряду знижується до 20-30%.

Читайте також:

Знімати смартфон із зарядки бажано тоді, коли батарея досягає приблизно 80%.

Багато користувачів звикли залишати смартфон на зарядці на всю ніч. Однак це одна з найпоширеніших помилок.

Телефон заряджається протягом кількох годин, а решту часу залишається під напругою. Це може негативно впливати на стан батареї, спричиняти перегрів і пришвидшувати її зношення.

Раніше Новини.LIVE писали, що заряджання смартфона здається настільки звичною дією, що мало хто замислюється над порядком підключення. Однак навіть ця дрібниця може впливати на те, як довго акумулятор зберігатиме свій стан і наскільки стабільно працюватиме пристрій.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон може швидко втрачати заряд не лише через старий акумулятор або активні застосунки. На ресурс батареї впливає й те, коли саме користувач ставить телефон на заряджання та наскільки часто доводить його до критично низького рівня.