Сибіга розповів про підсумки саміту НАТО та анонсував участь у Раді ЄС

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Автор Микола Завтрогляд


Сибіга розповів про підсумки саміту НАТО та анонсував участь у Раді ЄС

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