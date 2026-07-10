Терехов розповів про нові загрози та захист Харкова

Наслідки удару по АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Харків продовжує жити під постійною загрозою російських атак. Останній тиждень став одним із найважчих для міста через удари КАБами, ракетами, FPV-дронами та ударними безпілотниками. Водночас у місті готуються до нових викликів та посилюють захист від дронів.

Про це в ефірі “Ми-Україна” розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Загроза не зникла

Попри те, що ця ніч у Харкові минула без обстрілів, це не означає, що ситуація стала безпечнішою. За словами мера, останні дні були надзвичайно складними: росіяни били по місту керованими авіабомбами, ракетами, FPV-дронами та різними типами ударних безпілотників. Внаслідок атак загинули мирні жителі, були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автозаправні станції.

“Дійсно, сьогодні вночі не було обстрілу, але це таке виключення. Попереду важкі дні, і ми це чудово розуміємо, бо цей тиждень був дуже-дуже важкий для Харкова. На жаль, був обстріл багатоповерхового житлового будинку, тоді загинули двоє людей, дуже багато приватного сектору постраждало, маємо людей, які загинули на автозаправних станціях. Не хочу, щоб у харків’ян і українців були такі ілюзії, але дуже потрібно бути обережними, бо є постійна загроза”, — зауважив Терехов.

Антидроновий захист

Однією з нових небезпек для Харкова стали FPV-дрони на оптоволокні. Вони можуть долати десятки кілометрів і вже досягають міста. Саме тому влада разом із військовими опрацьовує встановлення антидронових сіток на окремих ділянках. Водночас мер наголошує, що таке рішення не захистить від усіх видів російської зброї.

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“Дрони на оптоволокні почали залітати до міста Харкова. Сьогодні ми маємо дальність приблизно 40 кілометрів, тому Харків опинився в зоні досягнення цих дронів. Щодо сіток, то ми дуже тісно співпрацюємо з військовими. Саме військові та обласна військова адміністрація приймають остаточне рішення щодо локацій, які потрібно закривати антидроновими сітками. Уже є певні напрямки, де така робота планується”, — заявив мер.

Терехов підкреслив, що антидронові сітки не варто сприймати як універсальний спосіб захисту. Вони можуть бути ефективними лише проти окремих типів безпілотників, тоді як від авіабомб чи ракет не врятують.

“Сітки — це не панацея від усіх бід. Коли прилітає “Шахед”, реактивний “Шахед”, КАБ чи ракета, вони не можуть допомогти. Але це потрібно робити, і ми будемо допомагати військовій адміністрації та нашим військовим. Зараз з’являються й нові загрози, зокрема ракети “Бандероль”, які можуть долати приблизно 500 кілометрів, тому дуже велика частина України може опинитися під такою небезпекою”, — додав Ігор Терехов.

Повітряні тривоги

Останнім часом Харків знову почали атакувати керованими авіабомбами. Через це у містян виникло питання, чи потрібно змінювати систему оповіщення. Мер запевнив, що алгоритми вже давно відпрацьовані, а відповідні служби оперативно реагують на кожну загрозу. Водночас він закликав жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

“Для Харкова, на жаль, КАБи — це не новий тип загрози. Був певний період, коли вони не долітали до міста, але зараз ми знову бачимо цю небезпеку. Що стосується повітряних тривог, то в нас уже відпрацьований алгоритм. Ситуаційний центр чітко відстежує загрози й своєчасно подає сигнал повітряної тривоги. Дуже хочу звернутися до харків’ян і всіх, хто зараз перебуває в місті: прислухайтеся до сигналів, спускайтеся в укриття, метро або хоча б на нижні поверхи будівель, щоб зберегти своє життя”, — сказав мер Харкова.

Пальне під ударом

Російські війська дедалі частіше атакують автозаправні станції Харкова. За словами мера, це робиться не випадково: ворог намагається зірвати логістику, створити дефіцит пального та посіяти паніку серед людей. Водночас у міській владі запевняють, що наразі ситуація залишається контрольованою, а АЗС продовжують працювати.

“Хочу сказати, що ніякої паніки немає. Так, сьогодні ворог усе частіше атакує автозаправні станції. Це цілеспрямовані удари, мета яких — посіяти паніку, створити дефіцит пального та порушити логістику. Але сьогодні ситуація в Харкові стабільна. Ми співпрацюємо з керівництвом і власниками автозаправних станцій, тому жодного дефіциту пального в місті немає”, — заявив Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 10 липня атакували дронами місто Валки Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram заявив, що внаслідок обстрілу одна людина загинула і ще троє постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що у Шевченківському районі Харкова російський ударний безпілотник влучив у територію автозаправної станції. Внаслідок атаки на місці виникла пожежа.