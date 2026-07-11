Грем заявив, що адміністрація Трампа погодила текст законопроєкту санкцій проти РФ

Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор республіканець Ліндсі Грем заявив, Білий дім погодив версію законопроєкту про санкції проти РФ, який готовий підтримати. За його словами, це означают, що документ стане законом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на DWS News.

Що відомо про можливий законопроєкт щодо санкцій проти РФ

За словами Грема, документ передбачає надання президенту США Дональду Трампу повноважень запроваджувати тарифи проти країн, які купують дешеві російські нафту та газ або допомогають обходити санкції.

Наразі законопроєкт має вже 85 співавторів. Після повернення до Вашингтона Грем разом із сенатором Річардом Блюменталем звернеться до керівництва обох партій, щоб винести документ на розгляд.

“Я радий оголосили, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли домовленості з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом… (Документ — Ред.) надасть президенту Трампу інструменти, що допоможуть покласти край цій війні”, — сказав сенатор, додавши, що Китай має надзвичайний плив на Росію і він хотів би, щоб Пекін використав свій вплив.

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Також Ліндсі Грем поінформував, що над документом працювали майже два роки. За його словами, він дозволить карати п’ять найбільших країн, які допомогають Росії обходити санкції, купують дешеву нафту та перепродають її з прибутком.

Окрім того, сенатор закликав надати Україні технології для посилення захисту від балістичних ракет. Він вважає, що разом із тиском на країни, які фінансово підтримують Росію, створює найкращі за останні роки шанси змусити диктатора РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Що ще сказав Грем

Ліндсі Грем під час прес-конференції у Києві заявив, що США мають якнайшвидше налагодити партнерство з Україною у виробництві дронів.

Він розповів, що відвідав підземний український завод, де виробляють передові безпілотні технології. За його оцінкою, вони значно випереджають розробки інших країн.

“Найкращим доказом можливостей України є самі росіяни. Ця країна, чия чисельність військ у 10 разів менша за супротивника, з часом змогла домінувати на полі бою, завдаючи важких втрат у масштабах, що перевищують показники Другої світової війни”, — сказав Грем.

Сенатор наголосив, що партнерство допоможе Україні посилити обороноздатність, а Сполученим Штатам — удосконалити власні системи захисту від дронів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у п’ятницю 10 липня президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом. Вони обговорили посилення санкційного тиску на РФ та подальшу військову підтримку України.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати Україні право на виробництво Patriot.