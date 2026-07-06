Вибухи у Києві 6 липня через атаку балістикою

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП “Київський метрополітен”

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 6 липня. Ворог атакував столицю балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 6 липня

Приблизно о 01:12 у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. КМВА у Telegram попередили, що сигнал пролунав через загрозу застосування ворогом ракетного озброєння.

Вже о 01:36 Повітряні сили ЗСУ зафіксовали в напрямку столиці балістику, в через кілька хвилин у місті пролунала серія вибухів. Водночас мер Віталій Кличко написав у Telegram про роботу ППО, а начальник КМВА підтвердив балістичну атаку.

“Ворог бʼє балістичними ракетами. Будь ласка, залишайтеся в укриттях”, — написав Ткаченко.

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Приблизно о 01:46 в столиці пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали писали, що ворог загалом застосував близько 15-20 ракет.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі майже по всій території України.

Попередження військових про ракети на Київ. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни підготувалися до нового обстрілу. У зв’язку з цим він закликав українців реагувати на тривоги.

Також ми писали, що цієї ночі окупанти запустили по Україні крилаті ракети типу “Калібр” і, попередньо, їх збили. Проте моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники та здійснив пускові маневри, тому вже незабаром ворожі ракети з літаків можуть бути над Україною.