Олег Чикида пояснив, чому після 2022 року логістика стала головним фактором конкуренції на паливному ринку

Звичного маршруту вже недостатньо, щоб гарантувати стабільність постачання. Генеральний директор ЗПЕК Олег Чикида пояснює, як змінилися умови конкуренції на паливному ринку.

Логістика перетворилася на один із вирішальних чинників конкуренції серед постачальників пального. На цьому наголошує генеральний директор Західної паливно-енергетичної компанії (ЗПЕК) Олег Чикида, коментуючи розширення логістичних маршрутів компанії.

«Після 2022 року логістика стала одним із ключових факторів конкуренції на паливному ринку», зазначає Олег Чикида. За його словами, ринок змінився настільки, що покладатися на один звичний маршрут стало ризиковано. «Один звичний маршрут уже не може бути гарантією стабільності. Якщо змінюються умови, компанія має бути готовою швидко перебудувати постачання», пояснює керівник ЗПЕК.

Саме з цієї причини компанія розвиває кілька напрямків доставки одночасно. Одним із нещодавніх кроків стала перша морська поставка дизельного пального EN590 за маршрутом Констанца – Ізмаїл, яка розширила можливості імпорту. Втім, Олег Чикида підкреслює, що йдеться не про окремі рішення, а про системний підхід: компанія прагне мати простір для маневру на випадок зміни ринкових умов.

На переконання керівника ЗПЕК Олега Чикиди, здатність швидко адаптувати логістику під нові обставини сьогодні напряму впливає на стабільність постачання та кінцеву ціну для клієнта.