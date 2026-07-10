Деклан Райс може пропустити матч Англії проти Норвегії

Деклан Райс під час тренування. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель буде змушений знайти заміну одному з провідних гравців команди. Деклан Райс може не вийти на поле у чвертьфіналі Кубка світу. Суперником “трьох левів” стане Норвегія.

У Райса вірусна інфекція, яка призвела до загострення його проблем зі здоров’ям, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Настрій у таборі збірної Англії оповитий глибокою тривогою після того, як Деклан Райс пропустив друге тренування поспіль перед суботнім чвертьфінальним матчем чемпіонату світу проти Норвегії. Відомо, що 27-річний півзахисник підхопив вірус. Хвороба погіршила його стан, а також ускладнила вже існуючу неврологічну проблему в підколінному сухожилку та попереку.

Не виключено, що головному тренеру збірної Англії Томасу Тухелю доведеться шукати заміну цьому універсальному гравцеві на полі. Це буде непросто, особливо з огляду на те, що півзахисник “Арсенала” у національній команді може грати одразу на кількох позиціях. Також проблеми є у Марка Гехі, який відновлюється після травми підколінного сухожилля.

Ситуація у таборі збірної Норвегії

Спалах вірусу торкнувся не тільки табору збірної Англії, але й на короткий час поширився на тренувальній базі збірної Норвегії. Капітан команди Мартін Едегор раніше підтвердив, що кілька членів команди почувалися погано через різкі перепади температури.

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