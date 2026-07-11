Виробництво Patriot в Україні радше маркетинг: Кущ назвав заяви передчасними

Комплекси Patriot. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski via REUTERS

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що обіцянка стосовно виробництва Patriot в Україні радше маркетингова заява. Він із сумнівом відреагував на заяви про ймовірну передачу ліцензії на виробництво антибалістичних ракет, вважаючи їх передчасними.

Про це Олексій Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE “Світ на зламі”.

Ліцензії на виробництво Patriot в Україні

“Ну, я думаю, що це просто, це більше маркетингова така заява. Так само, як і заява Rheinmetall про те, що вони побудують завод з виробництва танків в Україні. І заява Bayraktar щодо будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Ну, це вже третя аналогічна заява”, — каже Кущ.

За його словами, наразі немає ані заводу Bayraktar, ані Rheinmetall.

Кущ нагадав, що у ЗМІ повідомляли, що Bayraktar будує завод у Броварах Київської області, але згодом туди прилетіли російські ракети, тому він був знищений ще на початку будівництва. Крім того, Rheinmetall згодом зазначив, що це була заява на перспективу, тобто після завершення війни в Україні.

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Економіст підкреслив, що виготовлення ракет для комплексів Patriot є складним високотехнологічним процесом, який вимагає надійно захищеної інфраструктури. Він також зазначив, що в умовах постійної загрози ракетних атак з боку Росії реалізація такого проєкту під час війни малоймовірна.

“В Україні зараз прострілюється балістикою вся територія, навіть Закарпатська область прострілюється. І туди можуть долітати ракети. Тому, я думаю, що таке виробництво, якщо і зʼявиться у нас, то воно зʼявиться вже після війни”, — додав Кущ.

Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть надати Україні право на виробництво Patriot. Наразі питання перебуває на етапі розгляду.

А радник міністра оборони України та експерт із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов заявив, що Україна має потенціал для запуску виробництва ракет до систем Patriot. Водночас він підкреслив, що реалізація такого проєкту вимагатиме значного часу.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський повідомляв, що найближчими днями США передадуть Україні новий пакет допомоги з ракетами для систем Patriot.