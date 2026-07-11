Компенсації для військовослужбовців: яку суму відшкодують за оренду житла у липні

Родина у квартирі, гроші в кишені військової форми. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовослужбовці, які орендують житло для родини в тилу або біля місця дислокації частини, мають право отримувати гроші на покриття частки оренди. Гарантована державою компенсація виплачується щомісяця. Сума залежить від місця розташування квартири та складу сім’ї.

Про те, на якій розмір виплат можуть розраховувати військові у липні, розповідають Новини.LIVE.

Кому належить компенсація за піднайом житла

Згідно з роз’ясненням Міністерства оборони України, право на покриття частки оренди житла мають:

Військовослужбовці офіцерського (у тому числі особи, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї.

Виплата призначається в тому разі, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території.

Скільки відшкодовують за піднайом житла

Розмір компенсації прив’язаний до прожиткового мінімуму та відрізняється залежно від регіону країни:

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у Києві — 4 560 грн;

в обласних центрах — 3 420 грн;

в інших населених пунктах — 2 280 грн.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 раза.

Як отримати компенсацію

Військовослужбовець повинен подати рапорт до житлової комісії військової частини, у яку прибув для подальшого проходження служби для зарахування його та членів його сім’ї на квартирний облік.

До рапорту необхідно додати такі документи:

копії паспортів військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копії облікової картки фізичної особи — платника податків військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають із ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

довідку про склад сім’ї (Форма 3);

довідку квартирно-експлуатаційного органу про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб офіцерського складу);

копію довідки про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення військовослужбовцем з попереднього місця проходження військової служби, завіреної підписом командира та печаткою військової частини;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).

У разі необхідності житлова комісія здійснює перевірку всіх зазначених документів.

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