Англія в овертаймі дотиснула Норвегію та вийшла до півфіналу ЧС-2026

Матч Норвегія — Англія. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Збірна Англії стала третім півфіналістом чемпіонату світу-2026. Команда Томаса Тухеля в драматичному чвертьфінальному матчі в додатковий час обіграла Норвегію з рахунком 2:1.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Норвегія шокувала Англію до перерви

Перший тайм пройшов за територіальної переваги англійців, однак саме норвежці відкрили рахунок. На 36-й хвилині Андреас Шельдеруп виконав подачу з лівого флангу, після якої м’яч несподівано перелетів Джордана Пікфорда та опинився у воротах.

Англія відповіла вже в компенсований до першого тайму час. Елліот Андерсон перехопив м’яч після влучання в трос камери-павука в центрі поля, Ентоні Гордон віддав передачу до штрафного майданчика, а Джуд Беллінгем одним дотиком переграв захисника й точно пробив у дальній кут.

Незадовго до цього Гаррі Кейн також забив, однак його гол було скасовано через офсайд.

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Беллінгем оформив дубль і вивів Англію до півфіналу

Після перерви Норвегія знову була близькою до успіху. На 55-й хвилині Геґґем відправив м’яч у сітку після розіграшу кутового, однак після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт через фол Ерлінга Голанна проти Елліота Андерсона.

Долю зустрічі вирішив додатковий час. На 93-й хвилині Морган Роджерс завдав удару по центру воріт, Ер’ян Нюланн не зміг зафіксувати м’яч, а Беллінгем першим опинився на добиванні та оформив дубль.

У решту додаткового часу Норвегія намагалася врятуватися, створила кілька небезпечних моментів, однак англійці втримали мінімальну перевагу та вийшли до півфіналу.

Норвегія — Англія — 1:2

Голи: Шельдеруп, 36 — Беллінгем, 45+2, 93.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Гаррі Кейн у чвертьфінальному матчі з Норвегією перевершив досягнення Вейна Руні та встановив новий рекорд збірної Англії.

Також Новини.LIVE писав, що навколо збірної Аргентини та ФІФА спалахнув гучний скандал після звинувачень у корупції, які пролунали після матчу чемпіонату світу-2026.