Удар по Сумах 11 липня — кількість постраждалих зросла до 43

Ліквідація наслідків удару по Сумах. Фото: t.me/hryhorov_oleg

У Сумах досі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки керованими авіабомбами, яка була 11 липня. Кількість постраждалих зросла до 43 людей, ще п’ятеро осіб загинули.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Наслідки удару по Сумах 11 липня

Григоров розповів, що епіцентром російського удару стали дорога, зупинка громадського транспорту, житлові будинки та припарковані автомобілі. Внаслідок вибухів пошкоджено сотні вікон і балконних конструкцій у багатоповерхівках, а також знищено й пошкоджено десятки транспортних засобів.

Наслідки удару по Сумах. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Пошкодженні будинки після обстрілу. Фото: t.me/hryhorov_oleg

“Від перших хвилин після удару на місці працювали рятувальники, поліцейські, медики, комунальні та аварійні служби. Вони рятували людей, ліквідовували пожежі, розчищали територію та відновлювали пошкоджені мережі. Уже вночі вдалося відновити рух транспорту й водопостачання”, — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що з самого ранку до робіт масово долучилися волонтери, благодійні фонди та міжнародні партнери. Вони документують пошкодження, доставляють будівельні матеріали, закривають вибиті вікна, а також допомагають мешканцям оформлювати документи для отримання компенсацій.

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Волонтери допомагають на місці атаки. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Ремонтні роботи після атаки у Сумах. Фото: t.me/hryhorov_oleg

За інформацією Олега Григорова, протягом дня вдалося закрити понад 300 пошкоджених віконних і балконних конструкцій. Сотні родин уже отримали необхідні будівельні матеріали, гуманітарну допомогу, а також юридичну й психологічну підтримку.

Станом на зараз відомо, що внаслідок удару трьома керованими авіабомбами загинули п’ятеро мирних жителів. Медичну допомогу вже отримали 43 постраждалих, із яких п’ятеро перебувають у важкому стані. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

Як писали Новини.LIVE, 12 липня російський БпЛА атакував вантажівку з пальним у Слов’янську. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та стався розлив пального на прилеглій території.

Крім того, окупанти чотири рази за день атакували промислове підприємство у Кривому Розі. На місці була пожежа, обійшлося без постраждалих.