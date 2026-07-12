Удар по Кривому Рогу 12 липня — РФ 4 рази била по підприємству

Рятувальники на місці удару. Архівне фото: ДСНС

Російські війська атакували дронами Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Ворого чотири рази бив по промисловому підприємству.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Кривого Року Олександра Вілкула.

Обстріл Кривого Рогу 12 липня

Вілкул розповів, що окупанти вчетверте за сьогодні атакували реактивним “шахедом” об’єкт промислової інфраструктури.

За його словами, на місці виникла пожежа, розпочинається аварійно-рятувальна операція. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Міський голова звернувся до працівників критичної інфрастурктури та інших місць з підвищеною небезпекою та закликав обов’язково іти в укриття під час повітряної тривоги. Він наголосив, що реактивні “шахеди” рухаються дуже швидко.

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Як писали Новини.LIVE, 11 липня росіяни вдарили по Слов’янську керованими авіабомбами. В результаті загинула одна людина, а ще троє отримали поранення.

Крім того, ворог скинув КАБи на Запоріжжя ввечері 10 липня. Вчора рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Загалом загинули двоє людей.