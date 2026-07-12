Як зробити скриншот на Android, коли додаток не дозволяє цього: інструкція

Android-смартфони в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Деякі Android-застосунки забороняють робити знімки екрана, через що стандартна комбінація кнопок може не працювати або показувати чорний екран. Водночас існує кілька альтернативних способів зберегти потрібне зображення, хоча їхня ефективність залежить від конкретного застосунку.

Про те, як зробити скриншот на Android у застосунках з обмеженнями, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Зробити скриншот через Google Assistant

Деякі застосунки блокують знімки екрана лише під час використання стандартної комбінації кнопок живлення та зменшення гучності. У такому разі можна спробувати скористатися Google Assistant.

Для цього потрібно відкрити потрібний застосунок, викликати голосового помічника командою “Привіт, Google” або утримуванням кнопки “Додому”, а потім сказати чи ввести команду “Зроби знімок екрана”.

Втім, у застосунках із серйознішими обмеженнями, наприклад у Chrome в режимі “Інкогніто” або банківських програмах, замість потрібного зображення може з’явитися чорний екран.

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Записати екран і витягти потрібний кадр

Якщо звичайні способи не допомагають, можна скористатися функцією запису екрана, а потім зробити знімок потрібного кадру з відео.

Спочатку потрібно відкрити швидкі налаштування та запустити запис екрана. Після цього слід перейти до потрібного застосунку, завершити запис, відтворити отримане відео та зупинити його на необхідному кадрі.

Потім можна скористатися стандартною комбінацією кнопок або іншим інструментом для створення скриншотів.

Однак деякі застосунки блокують і запис екрана. Якщо у відео замість зображення видно чорний екран, можна спробувати почати запис ще до відкриття потрібної програми.

Скористатися програмою scrcpy

Якщо попередні способи не працюють, можна скористатися програмою scrcpy, яка транслює зображення зі смартфона на комп’ютер і дозволяє керувати Android-пристроєм із ПК.

Для встановлення scrcpy на Windows потрібно відкрити командний рядок, натиснувши Win + R, ввести cmd, а потім виконати команду:

winget install Genymobile.scrcpy

Після завершення встановлення програма може запропонувати додатково встановити ADB, або Android Debug Bridge. У такому разі потрібно натиснути Y для підтвердження.

Як підключити смартфон до scrcpy

На смартфоні потрібно перейти до розділу “Налаштування” — “Система” — “Для розробників” та активувати USB-налагодження.

Після цього телефон слід під’єднати до комп’ютера через USB, а в командному рядку ввести:

scrcpy

На екрані комп’ютера з’явиться зображення смартфона. Після цього можна зробити скриншот за допомогою клавіші Print Screen або будь-якого іншого інструмента для створення знімків екрана.

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