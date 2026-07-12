Юлія Свириденко: біографія, кар’єра та призначення на нову посаду

Юлія Свириденко. Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 липня, запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Вона обіймає посаду премʼєр-міністерки з 17 липня 2025 року.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко — біографія

Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові в родині держслужбовців. Її батько працював у місцевому відділенні Антимонопольного комітету України, а мати була співробітницею обласної ради.

Виступ Юлії Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

У 2008 році вона з відзнакою завершила навчання в Київському національному торговельно-економічному університеті, здобувши ступінь магістра за спеціальністю “Менеджмент антимонопольної діяльності”. Того ж року продовжила освіту, вступивши до аспірантури цього ж університету за напрямом “Економіка та управління національним господарством”.

Свою професійну діяльність розпочала у приватному секторі як економістка та фахівчиня з фінансового контролю. Важливим етапом став 2011 рік, коли її призначили головою постійного представництва Чернігова у місті Усі (Китай).

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Згодом працювала на керівних посадах в українсько-іспанському підприємстві “Сідко Україна” (переробка органічної продукції, виробництво кормів).

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

У 2015 році повернулася на держслужбу як радниця, а згодом — керівниця Департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА.

У 2018 році обійняла посаду першої заступниці голови Чернігівської ОДА, а з липня по листопад 2018 року тимчасово виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Упродовж вересня 2019 — грудня 2020 працювала у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — спочатку як заступниця міністра, а з липня 2020 року — як перша заступниця.

Премʼєрка Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

З 22 грудня 2020 року — заступниця голови Офісу Президента України.

А 4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першою віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою економіки України.

З 27 червня 2025 року — заступник голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при президентові.

14 липня 2025 року Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Свириденко на посаду голови уряду. А 17 липня 2025 року Верховна Рада України 262 голосами “за” підтримала її призначення, після чого було сформовано новий склад Кабінету Міністрів України.

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Серед відзнак Юлії Свириденко — почесна грамота Кабінету Міністрів України, яку вона отримала у 2020 році. У 2023-му її включили до списку Time 100 Next як одну з чотирьох українок, відзначених серед нових лідерів, що впливають на світ. А вже у 2025 році вона посіла третє місце в категорії “Політики” рейтингу “100 найвпливовіших українців” за версією журналу “Фокус”.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив про намір оновити склад Кабінету Міністрів у межах коригування політичного курсу держави. У цьому контексті він запропонував Свириденко взяти на себе керівництво новим напрямом.

А за інформацією нардепа Ярослава Железняка, Свириденко може стати послом України в США. Крім того, він розвіяв чутки про те, що у Кабміні стався скандал.