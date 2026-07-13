Група оповіщення ТЦК має право затримувати військових у СЗЧ

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: NV. Колаж: Новини.LIVE

У процесі загальної мобілізації група оповіщення ТЦК має право не тільки вручати повістки, а і затримувати порушників. Юристи пояснили, що затримувати члени групи оповіщення можуть навіть військовослужбовців у СЗЧ. Таких осіб передають до військової служби правопорядку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі “Юристи.UA”.

Групи оповіщення ТЦК

Процесом загальної мобілізації займаються територіальні центри комплектування. Ця система замінила перед повномасштабною війною військові комісаріати радянського зразка.

З початку 2024 року безпосередніми заходами з оповіщення населення в публічних місцях займаються групи оповіщення ТЦК. До складу цих груп входять не тільки військовослужбовці, які служать у територіальних центрах комплектування.

У групах оповіщення ТЦК мають бути і представники Національної поліції України. Вони потрібні, зокрема, для того, аби затримувати порушників військового обліку.

Читайте також:

Затримання військового у СЗЧ

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав ЗСУ. Чоловік зізнався, що він здійснив самовільне залишення частини.

Громадянин поцікавився, які у нього можуть виникнути проблеми при зустрічі із групою оповіщення ТЦК. Зокрема, чи можуть його затримати представники цієї групи.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: “При зустрічі з ТЦК Вас затримають та направлять до військової служби правопорядку. Якщо Ви відмовитесь від проходження військової служби, то на Вас чекатиме кримінальна відповідальність”.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що група оповіщення ТЦК може затримувати і призовників.

Групи оповіщення ТЦК мають право затримувати порушників не тільки у статусі військовозобов’язаних, а і призовників. Але на практиці це відбувається дуже рідко. Причиною є те, що призовників майже не оголошують у розшук.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що роздруківка з “Резерв+” для групи оповіщення не є аргументом.

Група оповіщення ТЦК має приймати як законний документ роздруківку електронного військово-облікового документу. Але на практиці ситуація є складнішою. Тому краще мати при собі смартфон із робочим застосунком “Резерв+”.