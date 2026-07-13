Виплати від Карітас у 12 300 грн: хто і де може оформити два види допомоги

Жінка з паперами за комп’ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Представництво релігійної місії “Карітас-Спес” Римсько-Католицької Церкви в Україні відкрило реєстрацію на надання фінансової допомоги для жителів однієї з прифронтових областей. У рамках програми передбачається оформлення двох видів виплат залежно від життєвих обставин, спровокованих війною.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Кому і де доступна допомога від Карітас влітку

Як зазначається, “Карітас-Спес” відкрив реєстрацію на два види виплат у Павлограді Дніпропетровської області.

Зокрема, передбачена грошова допомога у розмірі 12 300 грн для важко поранених внаслідок бойових дій. Для такої виплати необхідно звернутись за допомогою до лікаря (відкрити лікарняний) або отримати консультаційний висновок щодо отриманих травм протягом першого дня з часу поранення.

З моменту отримання травм до моменту реєстрації на виплати має пройти не більше 45 днів. Згідно з правилами, допомога буде надана лише постраждалій людині. Також кошти надададуть у разі втрати одного з членів сім’ї внаслідок бойових дій.

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Ще один вид грошової допомоги від “Карітас-Спес” передбачений для людей, які мусили евакуюватись з власних домівок протягом останніх 45 днів.

Як зареєструватися та необхідні документи

Під час оформлення грошової допомоги у розмірі 12 300 грн для важко поранених внаслідок бойових дій необхідно буде мати такі підтверджуючі документи:

витяг з протоколу поліції щодо події/ витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань;

лист непрацездатності/лікарняний щодо перебування на лікуванні щонайменше п’ять днів;

направлення на лікування з медичної амбулаторної карти (для можливих обстежень після поранення);

паспорт, ідентифікаційний код.

У разі втрати одного з членів сім’ї внаслідок бойових дій необхідно буде мати підтверджуючі документи:

свідоцтво про смерть;

довідку про причину смерті;

витяг з протоколу поліції про подію.

Для отримання допомоги тим, хто мусив евакуюватись з власних домівок протягом останніх 45 днів, необхідно мати такі документи:

реєстраційні записи в офіційних центрах евакуації/транзиту, місцях збору чи колективних центрах;

списки/документи, надані гуманітарними організаціями, громадськими організаціями та волонтерами, які здійснюють евакуацію;

транспортні квитанції, квитки;

довідка переселенця до 45 днів (з пропискою у місцях обов’язкової/добровільної евакуації);

інші реєстраційні документи, які видали місцеві органи влади;

документи, що підтверджують місце постійного проживання;

паспорт, податковий код;

реквізити банку (рахунок у форматі IBAN).

З питань оформлення грошової допомоги слід звертатися на гарячу лінію:

Карітас-Спес Україна — 0 800 300 344;

Карітас-Спес Павлоград — 067-408-79-69.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в липні в одній з областей громадяни зможуть отримати фіндопомогу від Естонської ради у справах біженців. У її рамках виплатять до 42 000 грн на сільське господарство. Зокрема, на таку допомогу зможуть претендувати родини, де є громадяни похилого віку.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, хто може отримати фіндопомогу у 2 600 доларів влітку. Йдеться про реалізацію програми підтримки мікробізнесу від організації “Mercy Corps”. Вона покликана підтримати самозайнятість під час війни та розвиток малого підприємництва в областях, що постраждали через війну.