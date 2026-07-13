Газові рахунки оновлять: зміни запрацюють за кілька місяців

Платіжки, газова плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 1 жовтня 2026 року українське населення отримає оновлені платіжні документи за розподіл природного газу. Зміни запрацюють у рамках вимог Директиви Європейського союзу (ЄС) 2024/1788, що є важливим інструментом у формуванні довгострокової енергетичної стратегії.

Про те, що саме і для кого зміниться, розповідають Новини.LIVE.

Як зміняться рахунки за газ з жовтня

Зміни, що набудуть чинності з 1 жовтня 2026 року, затвердила Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Вони торкнуться платіжних документів за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Нові вимоги до платіжок мають підвищити прозорість та зрозумілість інформації для споживачів в них і приведуть норми українського законодавства у відповідність до Директиви ЄС 1788/2024, що диктує правила щодо виставлення рахунків у газовому секторі.

Постанова № 541 Нацкомісії передбачатиме одразу кілька нововведень у вигляді:

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Чіткого переліку інформації, обов’язковій до розміщення у платіжному документі, згідно з вимогами закону “Про ринок природного газу” та норм ЄС; Єдиного шаблону, зразку та форми рахунку для операторів українських газорозподільних мереж; Можливості отримувати єдиний рахунок за розподіл і постачання газу (на одному аркуші, де будуть рівні умови для всіх постачальників); Актуальної інформації від регулятора, що має оновлюватися на регулярній основі; Вибору форми рахунка на розсуд споживача (паперової або електронної).

Операторам газорозподільних мереж дали вимогу виконати нові умови щодо відповідних платіжних документів до 1 жовтня 2026 року.

Імплементація Директиви ЄС 1788/202 є не тільки юридичним зобов’язанням, а також стратегічною необхідністю для України, можливістю модернізувати енергосектор, інтегруватися у європейський енергоринок і зробити свій внесок у глобальну боротьбу зі змінами клімату.

Що буде з тарифами на газ для населення влітку

Згідно з оприлюдненою інформацією постачальників, влітку базова річна вартість коливатиметься в межах від 7,96 до 9,99 грн за один кубометр.

Зокрема, надалі найдешевшу ціну забезпечуватиме Нафтогаз, що обслуговує більшість українського населення (до 98% побутових споживачів, або 12 млн домогосподарств) у сумі 7,96 грн за 1 куб. м газу. Зокрема, тарифний план “Фіксований” діятиме до 30 квітня 2026-го.

Процедура розрахунку теж залишиться без змін. Споживачам надалі необхідно буде подавати дані лічильника до 5 числа, а оплачувати рахунки не пізніше, аніж 25 числа.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в Нафтогазі нагадали, як заощадити на оплаті газу з картою “Нацкешбек”. Розрахуватися такими коштами необхідно вчасно, адже згодом баланс обнулять, а залишок з рахунку надійде до держбюджету. Використати накопичені кошти можна до 31 липня.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що Нафтогаз рекомендував клієнтам купити важливі прилади в оселях з газовими плитами. Йдеться про сигналізатори, що покликані виявляти витоки природного, побутового чи чадного газу. Використання таких приладів є обов’язковим. Ціна на такі пристрої стартує з 1 335 грн.