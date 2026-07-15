Страх воювати: у Німеччині зростає кількість відмов від служби в армії Новини 15 Липня, 2026 Оновлено: 15 Липня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Страх воювати: у Німеччині зростає кількість відмов від служби в армії поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини Обстріли Харківщини: двоє загиблих, 16 постраждалих за добу Микола Завтрогляд - 15 Липня, 2026 Новини Іспанія повторила рекорд завдяки перемозі над Францією в півфіналі ЧС-2026 Микола Завтрогляд - 15 Липня, 2026 Новини Хто з українців у липні отримає лише половину зарплати: підстави для роботодавців Микола Завтрогляд - 15 Липня, 2026 Новини Пенсія в Чехії: в якому віці призначають та яку суму можна отримувати у 2026 році Микола Завтрогляд - 15 Липня, 2026 Ще новини Новини Обстріли Харківщини: двоє загиблих, 16 постраждалих за добу Микола Завтрогляд - 15 Липня, 2026 Новини Іспанія повторила рекорд завдяки перемозі над Францією в півфіналі ЧС-2026 Микола Завтрогляд - 15 Липня, 2026 Новини Хто з українців у липні отримає лише половину зарплати: підстави для роботодавців Микола Завтрогляд - 15 Липня, 2026 Новини Пенсія в Чехії: в якому віці призначають та яку суму можна отримувати у 2026 році Микола Завтрогляд - 15 Липня, 2026