Місячний календар на 17 липня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та кому пощастить

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Ми зустрічаємо третій день після молодика, коли Місяць продовжує набирати силу. Енергія 17 липня закликає до нових починань, роботи над цілями та пошуку внутрішнього балансу. Астрологи кажуть: чотири знаки Зодіаку отримають особливу підтримку Всесвіту цього дня.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця 17 липня, що радить місячний календар та яким знакам Зодіаку посміхнеться удача.

Фаза Місяця сьогодні, 17 липня 2026

У п’ятницю, 17 липня, наш супутник перебуватиме у фазі росту та перейде у знак Діви. О 05:50 за Києвом настає 4-та місячна доба, яка закликатиме до самозаглиблення та пошуку відповідей.

Як Місяць, що росте, у Діві вплине на день

Місяць у Діві додає дню практичності, уважності та бажання навести порядок у справах. 17 липня може бути вдалим для планування, роботи з документами, навчання та завершення справ. Водночас астрологи радять стежити за словами. У дні Діви люди можуть ставати більш критичними.

Які справи сьогодні, 17 липня, будуть вдалими

Місячний календар радить присвятити цей день справам, які потребують уважності та послідовності. Важливо не поспішати, а кілька разів перевірити деталі.

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17 липня варто:

згадувати сімейні історії;

цікавитися традиціями;

отримувати нові знання;

починати навчання;

освоювати нові навички;

займатися творчістю;

наводити лад у домі;

планувати майбутні покупки;

доглядати за рослинами.

Що не можна робити 17 липня

Попри сприятливий період для розвитку, цього дня краще уникати зайвої емоційності. Не можна:

сваритися через дрібниці;

різко критикувати інших;

ухвалювати рішення у стані злості;

братися одразу за багато важливих справ;

перевантажувати себе фізично та емоційно.

Символ дня

Символом 4-го місячного дня є Райське дерево. Цей образ пов’язують із вибором, знаннями та відповідальністю за власні рішення. 17 липня варто замислитися: які знання та досвід допомагають вам рухатися вперед.

Ритуал дня

Щоб налаштуватися на енергію цього дня:

приберіть в оселі;

створіть затишок навколо себе;

приділіть час навчанню або творчості;

займіться тим, що допомагає відновити енергію.

Афірмація дня

“Я довіряю своєму шляху, роблю правильний вибір і відкриваюся новим можливостям”.

Колір дня

Зелений. Його пов’язують із розвитком, відновленням та внутрішньою рівновагою.

Щасливе число дня

Головне число дня — 4. Воно символізує стабільність, порядок, працю та створення міцного фундаменту.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 17 липня

Підтримку Місяця, що росте, цього дня найбільше відчують чотири знаки Зодіаку:

Ви відчуєте бажання діяти та повернутися до планів, які раніше відклали. День сприяє ініціативності, але важливо не поспішати й продумувати кожен крок.

Цей день стане часом внутрішнього оновлення. Гарний момент для сімейних справ, облаштування дому та рішень, які допомагають відчути більше стабільності.

Ви отримаєте корисну інформацію або познайомитися з людиною, яка відкриє нові перспективи. Спілкування та обмін ідеями будуть особливо важливими.

Ви побачите результати своєї попередньої роботи. День сприятливий для планування, професійних справ та послідовного руху до мети.

Раніше ми розповідали, який знак Зодіаку 17 липня отримає доленосне послання від Всесвіту.

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