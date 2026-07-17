Зарплати в Україні: кого шукають з фахівців на 50 000 грн у липні

Працівник на підприємстві, гроші на гаманці. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року під час воєнного стану в Україні роботодавці суттєво підвищили низці працівників заробітну плату порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, деяким фахівцям компанії готові платити у середньому 50 000 грн.

Про те, у кого зросли зарплати, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на дані сайту з пошуку роботи Work.ua.

Кому в Україні пропонують середню зарплату від 50 000 грн

Як свідчить інформація кадрового порталу, за останній рік низці фахівців роботодавці переглянули зарплати. У декого оплата праці у середньому перетнула позначку 50 000 грн. Зокрема, у липні таку суму пропонують покрівельникам. За останній рік оплата праці у таких фахівців зросла на 67%. У липні минулого року їм пропонували зарплату на рівні 30 000 грн.

Дані розраховані на основі 45 вакансій, розміщених на порталі за останні три місяці. Водночас нестачі таких фахівців не спостерігається: кількість вакансій за рік не змінилась.

Динаміка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Також зарплату у 50 000 грн пропонують за вакансіями “Монтажник вентиляції” (кондиціювальник/монтажник кондиціонерів/вентиляційник). Такі працівники в Україні заробляють на 25% більше проти липня минулого року, коли платили у середньому 40 000 грн.

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На таких фахівців суттєво зріс попит за останній рік: кількість вакансій підскочила на 73%. Дані розрахували за наявними на сайті 273 вакансіями за три місяці.

Дані зміни зарплати. Джерело: work.ua

Окрім того, до 50 000 грн зросла середня зарпобітна плата у конструкторів меблів (дизайнер меблів/проєктувальник меблів). Сума на 33% більша порівняно з липнем 2025 року. Медіану зарплат розрахували за наявними 215 вакансіями, розміщеними на порталі.

Водночас пропозицій роботи для таких працівників за останній рік поменшало. Кількість вакансій впала на 16%.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Також до переліку тих, у кого за останній рік середня заробітна плата зросла на 11-25%, перетнувши позначку 50 000 грн, потрапили такі професії:

Автослюсарі (+25%); Інструктори з водіння (+25%); Монтажники вентиляції (+25%); Майстри-приймальники (+25%); Бетонярі (+25%); Майстри СТО (+25%); Начальники виробництв (+25%); Укладальники плитки (+25%); Таргетологи (+25%); Дермакосметологи (+25%); Регіональні менеджери (+18%); Керівники інтернет-магазинів (+11%).

Скільки платять у середньому українцям

За даними кадрового сайту, за останній рік середня заробітна плата підвищилась на 20%: якщо у липні 2025 року українцям платили 25 000 грн, то зараз середня оплата праці за вакансіями перебуває на рівні 30 000 грн.

Зокрема, як свідчить статистика, за останні два місяці сума не змінилась, проте у травні додала 1 000 грн. На початку року зарплата перебувала на позначці 27 500 грн.





Динаміка зміни зарплатні. Джерело: work.ua

Загальна кількість вакансій в Україні змінилась незначно: пропозицій роботи побільшало лише на 2%.

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким категоріям працівників в Україні підвищать посадові оклади. З 2027 року суми зростуть на 40%, а в декого підвищення очікується на рівні 70%. Згідно з рішенням уряду, зміни торкнуться більш ніж 118 000 працівників сфери культури в усіх куточках країни. Зарплати зростуть незалежно від того, державні це будуть, чи комунальні заклади.