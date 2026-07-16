Тарифи у ПриватБанку переглянуть: який сервіс і коли буде коштувати 80 грн

Картка в руках, відділення банку. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

З січня 2027 року держфінустанова “ПриватБанк” встановить фіксовану плату на один із найбільш масштабних за своєю географією сервісів. Клієнти почнуть платити за послугу 80 грн, а також у певних випадках встановлять диференційовані ціни.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Що чекає клієнтів ПриватБанку з 2027 року

Згідно з планами державної банківської установи, зміни в тарифах, які відбудуться з січня 2027 року, торкнуться послуги відправлення банківських карт по Україні та за кордон.

Очікується, що на відповідний сервіс ПриватБанку встановлять фіксовану ціну на рівні 80 грн з ПДВ за доставку карток в міста України. Такий тариф стосуватиметься відправлення як нових, так і замінених старих карток.

На відправлення карток за кордон банк введе диференційовані тарифи, які різнитимуться залежно від країни.

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Тарифи за картками. Джерело: ПриватБанк

За інформацією банку, замовити доставку нової чи перевипущеної картки можна через Нову пошту та Укрпошту в усі населені пункти українських регіонів та на будь-яку адресу у більш ніж 60 країн світу.

Йдеться про шість видів карт:

Карта “Універсальна”; Карта “Універсальна Gold”; Карта для виплат (пенсійна, для соцвиплат); Карта для виплат Gold (зокрема пенсійна, для соцвиплат); Карта “Ключ до рахунку”; Преміальна карта.

Минулого року клієнти скористалися такою можливістю понад 1,2 млн разів, замовивши доставку як по Україні, так за кордон. Найбільше українці замовляли доставку карт у Польщу, Німеччину, Чехію, США, Британію, Францію та Іспанію, а в Україні — у Київ, у Дніпропетровську, Харківську, Львівську, Одеську, Полтавську та Вінницьку область.

Як замовити доставку картки в Україні та за кордон

Замовити нову пластикову картку від банку чи перевипустити чинну можна, оформивши заявку у кілька кліків у мобільному застостосунку чи веббанкінгу “Приват24”.

Для того, щоб банк відправив картку, необхідно:

зайти у меню “Усі картки”;

обрати необхідну картку для перевипуску;

відкрити її налаштування;

натиснути “Замовити картку”;

обрати опцію щодо доставки карти (якщо за кордон, то вказати додатково адресу).

Послуга з доставки картки буде виконана протягом 24 години, якщо замовлення здійсненне по Україні. Якщо за кордон, то картка буде доставлена кур’єром Нової пошти за тиждень-два. Послуга з доставки Укрпоштою триватиме від 7 до 30 днів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк продовжив акційну пропозицію на комісії за переказ коштів із закордонних карт на картки ПриватБанку. Сервіс буде коштувати на 0,5% дешевше від тарифу у 1,5% (1%). Така можливість буде актуальна до 31 серпня 2026 року. Рішення буде корисне українцям, які перебувають за кордоном та надсилають кошти рідним.

Ще Новини.LIVE розповідали про те, що термінали “ПриватБанку” під час готівкого поповнення карткового рахунку можуть працювати некоректно. Як розповів один із клієнтів, під час однієї з операцій прилад показав після зарахування неповну суму. Після такого збою термінал не повернув 3 000 із внесених 5 000 грн.