Суд позбавив волі двох чоловіків, які пішли у СЗЧ та продавали гранати

Один із затриманих фігурантів. Фото: Управління СБУ в Чернігівській області

У Чернігівській області судили двох мешканців Прилук, які самовільно залишиш військові частини та продавали викрадені бойові гранати. За скоєне суд призначив їм покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook-сторінку Управління СБУ в Чернігівській області.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, двоє чоловіків є мешканцями Прилук Чернігівської області. Після самовільного залишення військових частин вони організували незаконний збут бойових гранат, які “прихопили” із собою.

“Розуміючи їхню цінність на “чорному ринку”, зловмисники вирішили заробляти на незаконному продажі боєприпасів. Для цього вони підшукували потенційних покупців, домовлялися про особисті зустрічі та збували бойові гранати”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці у свою чергу задокументували декілька фактів незаконного збуту гранат та вже у лютому 2026 року затримали обох фігурантів під час чергової спроби продажу боєприпасів.

Читайте також:

Рішення суду

На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіків винними за двома статтями ККУ:

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

“Кожному із засуджених призначено покарання у вигляді 5 років і 2 місяці позбавлення волі”, — резюмували в СБУ.

Пост СБУ про затримку чоловіків. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.