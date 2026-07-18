Військові записали відео, де висловили незадоволення безрезультатною роботою міністра оборони Федорова

Захисники України, які перебувають на фронті, виступили з жорсткою критикою на адресу керівництва Міністерства оборони, звинувативши відомство у надмірному піарі замість реального забезпечення армії. У своєму відеозверненні бійці наголосили, що поки Збройні Сили ціною власних життів стримують агресора, міністерство обмежується створенням графіків, презентацій та публікацій у соцмережах.

«Війна не виграється піаром. Жоден допис не евакуює пораненого, жоден графік не доставить боєприпаси на позиції, та жодна презентація не знищить ворога. Ми більше не будемо мовчати, адже військо потребує реального забезпечення, а не порожніх обіцянок», — заявляють бійці.

Військові підкреслили, що на передовій катастрофічно бракує своєчасного постачання боєприпасів, FPV-дронів на оптоволокні, мотоциклів, квадроциклів та спецтранспорту для евакуації поранених. За словами бійців, ця проблема є спільною для багатьох підрозділів на лінії зіткнення, тому вони вимагають від Міноборони припинити звіти «для галочки» та нарешті почути потреби тих, хто безпосередньо воює.