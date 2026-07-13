Українцям показали нові ціни на сезонні овочі: де чекати подорожчання, а де — здешевлення

Покупці на ринку, овочі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Похід на ринок цього тижня може приємно здивувати. Ціни на багато сезонних овочів продовжують падати, а деякі з них уже коштують майже вдвічі дешевше, ніж кілька тижнів тому. Найбільше подешевшали помідори, кабачки та баклажани. Водночас огірки після тимчасового падіння цін знову почали дорожчати.

Як змінилися ціни на популярні овочі, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на дані EastFruit.

Що подешевшало найбільше

Одним із головних рекордсменів зі зниження ціни цього тижня стали червоні помідори. Якщо ще тиждень тому їх продавали по 55–75 гривень за кілограм, то зараз ціни опустилися до 30–60 гривень.

Подешевшав і кабачок — із 15–25 гривень до 15–20 гривень за кілограм. Нижчими стали й ціни на баклажани: зараз вони коштують 70–100 гривень, тоді як тижнем раніше продавалися по 95–105 гривень.

Знизилася і вартість цукрової кукурудзи. Один качан зараз продають за 18–25 гривень, хоча ще тиждень тому ціна сягала 20–30 гривень.

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Серед зелені також спостерігається здешевлення. Наприклад, кріп подешевшав із 145–155 гривень до 100–150 гривень за кілограм, а зелена цибуля — зі 125–135 гривень до 100–135 гривень.

Ціни на овочі торгової групи EastFruit. Скріншот

Ціни на огірки

Після кількох тижнів поспіль зі зниженням цін огірки знову почали дорожчати.

Якщо ще минулого тижня їх продавали по 15–30 гривень за кілограм, то зараз ціни вже становлять 25–40 гривень.

Що з цінами борщового набору

Серед найпопулярніших овочів більшість цін залишаються стабільними або навіть поступово знижуються.

Так, торішня картопля, як і тиждень тому, коштує 12–16 гривень за кілограм, а молода — 12–15 гривень.

Білоголова капуста також не змінила вартості — 20–25 гривень за кілограм.

На відміну від помідорів чи кабачків, солодкий перець цього тижня теж майже не змінився в ціні. Його продають по 70–175 гривень за кілограм. Це пояснюється тим, що масовий збір урожаю ще не розпочався, тому суттєвого збільшення пропозиції на ринку поки немає.

На ринку зростає пропозиція моркви торішнього врожаю, однак ціни поки що не поспішають вниз. Навпаки, за тиждень вона навіть трохи подорожчала — з 30–35 гривень до 30–40 гривень за кілограм.

Водночас молода морква продовжує дешевшати. Якщо ще тиждень тому її продавали по 43–47 гривень за кілограм, то зараз ціни опустилися до 28–30 гривень.

Столовий буряк також став трохи дешевшим — 14–18 гривень проти 17–20 гривень тижнем раніше.

Що ще подешевшало цього тижня

Черешня в Україні стала значно доступнішою. Якщо торік через неврожай ціни били рекорди, то зараз кілограм ягоди можна купити менш ніж за 70 гривень. Найвигіднішу пропозицію цього тижня має Varus, де черешня коштує 69,90 гривень за кілограм. Водночас в АТБ та Ашані ціни стартують приблизно від 179 гривень, а в “Сільпо” залежать від сорту — від 199 до майже 879 гривень за кілограм.

Експерти пояснюють здешевлення хорошим урожаєм в Україні та збільшенням імпорту з Європи. Через велику кількість ягоди продавці змушені швидше її реалізовувати, адже черешня швидко псується. Саме тому середина літа традиційно вважається найкращим часом для покупки ягоди — як для свіжого споживання, так і для заморожування чи домашніх заготовок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть суттєво заощадити на яйцях, якщо купувати їх поштучно замість фасованих. Залежно від супермаркету економія на одному десятку може сягати 10–20 гривень, а найнижчі ціни на нефасовані яйця пропонують АТБ, Varus, Фора та Ашан.

Ще Новини.LIVE писали, скільки на українських ринках коштують кавуни. Через невеликі обсяги нового врожаю ціни поки що залишаються високими — від 39,90 до 69,90 гривень за кілограм залежно від мережі. Очікується, що з початком масового збору врожаю в південних областях кавуни помітно подешевшають.