У яких знаків Зодіаку будуть проблеми в липні 2026: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Липень 2026 року добігає кінця, але для деяких знаків Зодіаку найскладніші випробування ще попереду. Карти Таро попереджають: останні тижні місяця можуть принести несподівані конфлікти, фінансові труднощі, розчарування у стосунках або непрості рішення, яких більше не вдасться уникнути. Водночас цей прогноз не варто сприймати як вирок. Таро показує найімовірніший розвиток подій і водночас підказує, як оминути небезпечні пастки.

Дізнайтеся, яким знакам Зодіаку варто бути особливо уважними до кінця липня 2026 року та які поради карт допоможуть пройти цей період із найменшими втратами.

Лев — карта Таро “Вежа”

Для Левів кінець липня може стати періодом різких змін. Карта Вежа часто з’являється тоді, коли руйнуються старі плани або відкривається правда, яку більше неможливо ігнорувати. Це може стосуватися роботи, дружніх стосунків або особистого життя.



Якщо останнім часом ви відкладали важливу розмову чи закривали очі на очевидні проблеми, ситуація може змусити діяти негайно. Не виключені конфлікти з керівництвом, затримки у важливих проєктах або непередбачені витрати.



Порада Таро: не намагайтеся втримати те, що вже втратило свою цінність. Іноді саме руйнування відкриває шлях до значно кращих можливостей.

Терези — карта Таро “Дев’ятка Мечів”

Терезам карти радять уважніше ставитися до власного емоційного стану. Основною проблемою може стати не реальна небезпека, а надмірне хвилювання, сумніви та постійне прокручування негативних сценаріїв.



Наприкінці липня можливі неприємні новини або ситуації, які змусять вас нервувати. Через це буде складніше концентруватися на роботі та приймати виважені рішення. Також існує ризик непорозумінь із близькими через накопичену втому.



Порада Таро: не приймайте важливих рішень під впливом страху. Дайте собі час заспокоїтися та оцінити ситуацію без зайвих емоцій.

Скорпіон — карта Таро “П’ятірка Пентаклів”

Для Скорпіонів цей період може виявитися непростим у фінансових питаннях. Карта попереджає про ризик незапланованих витрат, затримок із виплатами або необхідності переглянути бюджет.



Окрім грошей, випробування можуть торкнутися почуття впевненості у собі. Ви можете відчути, що підтримки від оточення менше, ніж очікувалося. Саме тому не варто замикатися в собі або відмовлятися від допомоги.



Порада Таро: не поспішайте з великими покупками, уважно перевіряйте документи та не беріть на себе нових фінансових зобов’язань без ретельного аналізу.

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Козеріг — карта Таро “Диявол”

Для Козерогів липень завершується перевіркою на силу волі. Карта Диявол говорить про ризик потрапити під вплив людей, обставин або власних слабкостей.



Це може проявитися у токсичних стосунках, надмірному навантаженні на роботі або спокусі погодитися на пропозицію, яка на перший погляд здається дуже вигідною. Проте за красивими словами можуть приховуватися неприємні наслідки.



Порада Таро: уважно аналізуйте всі пропозиції, не піддавайтеся маніпуляціям і не дозволяйте іншим ухвалювати рішення замість вас.

Риби — карта Таро “Місяць”

Рибам карти радять не довіряти першому враженню. До кінця липня існує високий ризик помилок через приховану інформацію, чутки або неправильно зрозумілі слова.



Особливо обережними варто бути в особистому житті. Можливі непорозуміння з партнером або розчарування в людині, якій ви довіряли. У професійній сфері не поспішайте погоджуватися на нові умови співпраці, доки не перевірите всі деталі.



Порада Таро: якщо щось викликає сумніви, не поспішайте діяти. Наприкінці місяця інтуїція стане вашим найкращим помічником, але її варто поєднувати з фактами.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку зустрінуть щасливі зміни у житті влітку 2026 року.