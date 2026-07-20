Ціни на бензин злетять уже за кілька тижнів: що відбувається на ринку пального в Україні

Авто на АЗС, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українським водіям варто готуватися до нового стрибка цін на пальне. Вже на початку серпня вартість бензину на АЗС може перевищити 90 гривень за літр. Водночас зараз скуповувати пальне у великій кількості не потрібно, адже дефіциту не очікується.

Про це в ефірі День.LIVE розповів експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін.

За його словами, різкого стрибка за один день не буде. Ціни зростатимуть поступово, адже зараз на заправках триває заміна старих запасів пального на нові, закуплені вже за вищою ціною.

Чому пальне дорожчає

“Ціни перевалять за 90 гривень — це вже факт, за два-три тижні. Тому що відбувається процес заміщення дорогого пального дешевшим. Уже два тижні як пальне подорожчало на кордоні, але тільки зараз відбувається зміна цін на стелах АЗС, і це тільки початок”, — пояснив Льоушкін.

Експерт зазначає, що паливо, яке зараз надходить в Україну, вже коштує дорожче, а це автоматично впливає на середню закупівельну ціну в резервуарах мереж АЗС.

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Ціни зростатимуть поступово

“Зараз зміна буде кожного тижня. Уже заходить дорожче пальне в резервуари. Середня арифметична ціна пального там щодня підвищується, і оператори АЗС мають на це реагувати”, — сказав він.

За словами Льоушкіна, заправки спочатку намагалися стримати подорожчання, скорочуючи акційні пропозиції та знижки для клієнтів. Тепер же почали поступово змінювати й ціни на інформаційних табло.

Чи буде дефіцит пального

На тлі подорожчання причин для паніки через можливий дефіцит експерт не бачить.

“Дефіциту не буде. Його з 2023 року жодного разу не було і більше він не має повернутися. Поки що для цього просто немає жодних передумов”, — наголосив Дмитро Льоушкін.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому українцям варто готуватися до подорожчання усіх видів пального. Такі передумови сформувалися через загострення ситуації на світовому нафтовому ринку.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні дорожчає популярна ягода через завершення сезону збору та скорочення пропозиції. Наразі кілограм ягоди коштує 100–180 гривень, що більш ніж на 20% дорожче, ніж тижнем раніше, хоча ціни все ще нижчі, ніж у липні 2025 року.