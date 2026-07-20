Іспанія в матчі з вилученням перемогла Аргентину та стала чемпіоном світу

Матч Іспанія — Аргентина. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0, забивши вирішальний м’яч у додатковий час. Долю титулу вирішив єдиний гол Феррана Торреса, а аргентинці догравали матч у меншості.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Ліонель Мессі та Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Фінал без голів, але з перевагою Іспанії

Перший тайм пройшов за переваги іспанців, які більше володіли м’ячем і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Еміліано Мартінеса. Найкращі нагоди забити мали Ламін Ямаль, Мікель Оярсабаль та Марк Кукурелья, однак воротар збірної Аргентини не підвів.

Матч Іспанія — Аргентина. Фото: Reuters

Після перерви характер гри не змінився. Іспанія продовжувала тиснути, а Мартінес упорався з ударами Алекса Баєни, Дані Ольмо, Педрі, Пау Кубарсі та Феррана Торреса. Аргентина зробила ставку на контратаки, але команда Ліонеля Мессі майже не створювала небезпеки біля воріт Унаї Сімона.

На третій компенсованій хвилині другого тайму аргентинці залишилися вдесятьох після вилучення Енцо Фернандеса, який отримав другу жовту картку.

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Гол Торреса приніс Іспанії титул

Вирішальний момент настав на початку другого додаткового тайму. На 106-й хвилині Ламін Ямаль виконав подачу з правого флангу, Ніко Вільямс скинув м’яч у центр штрафного майданчика, а Ферран Торрес ударом з близької відстані відправив його в сітку.

Після пропущеного гола Аргентина кинула всі сили на штурм воріт суперника. Найреальніший шанс перевести матч у серію пенальті на останніх секундах мав Джованні Сімеоне, однак після подачі з кутового він пробив вище воріт.

Іспанія — Аргентина — 1:0

Гол: Торрес, 106.

Вилучення: Фернандес, 90+3 (Аргентина, друга жовта картка).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Англії у матчі за третє місце обіграла Францію та стала бронзовим призером чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що ФІФА достроково встановила новий фінансовий рекорд, заробивши на проведенні чемпіонату світу-2026 близько 15 мільярдів доларів.