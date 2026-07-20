Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час візиту на Костянтинівський напрямок. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Костянтинівський напрямок, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Під час поїздки він заявив, що українські військові посилюють застосування безпілотників для ураження противника та збереження життя бійців. Також Сирський розповів про оперативну ситуацію в Костянтинівці та втрати російських військ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Сирського у понеділок, 20 липня.

Сирський відвідав Костянтинівський напрямок

Головком ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до району ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. Там він заслухав доповіді керівництва 19-го армійського корпусу, а також командирів бойових бригад і підрозділів щодо оперативної обстановки та стану забезпечення військ.

За словами Сирського, під час наради основну увагу приділили нарощенню застосування безпілотних систем усіх типів. Це має посилити вогневий вплив на російські війська та допомогти зменшити ризики для українських захисників.

Про роль безпілотників на полі бою головнокомандувач сказав так:

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“Головний акцент — на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. Наша оборона залишається активною. Дрони обов’язкового йдуть першими — і для виявлення противника, і для його ураження”.

Також Сирський ознайомився з поточною ситуацією в Костянтинівці. Разом із командирами він обговорив можливі нові виклики на цій ділянці фронту та варіанти протидії їм.

За його словами, Костянтинівський напрямок і надалі залишається одним із найнапруженіших на всій лінії бойового зіткнення. У середньому російські війська здійснюють там до 20 атак на добу та не припиняють спроб просунутися вглиб міста.

Окремо головнокомандувач навів дані української розвідки щодо ситуації у Костянтинівці:

“За даними розвідки, в Костянтинівці російські окупанти накопичили до 145 осіб. Підрозділи Сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи. Для виявлення і знищення ворожої піхоти та вогневих позицій наші воїни проводять пошуково-ударні дії, масовано застосовують FPV-дрони, скиди з БпЛА. Загарбники зазнають значних втрат. Так, лише за добу 18 липня втрати ворога в місті становили 21 особу вбитими, 6 — пораненими. Було уражено 6 укриттів”.

Сирський наголосив, що перед українськими захисниками стоїть завдання утримати Костянтинівку та завдати окупантам максимальних втрат. За його словами, військові продовжують виконувати це завдання.

На завершення головнокомандувач відзначив професіоналізм командирів, а також мужність і стійкість оборонців міста.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 20 липня російські війська атакували Україну двома керованими авіаракетами Х-59/69 та 94 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 81 ворожий дрон над північними, південними та східними областями. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та дев’яти ударних БпЛА на дев’яти різних локаціях, ще одна ракета не досягла цілі.

Новини.LIVE також писали, що військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку “Скеля” провели зачистку в Костянтинівці Донецької області. Після цього бійці підняли український прапор у центрі міста. Захисники оприлюднили відео операції та повідомили, що продовжують виконувати бойові завдання на цьому напрямку.