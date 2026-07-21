Новий уряд Британії під керівництвом Бернема: ключові призначення та позиція щодо України

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про перші кадрові рішення у новому складі уряду. Крісло очільника Міністерства закордонних справ посів Ед Мілібенд, який замінив на цій посаді Іветт Купер. Оновлений кабінет міністрів планує й надалі активно підтримувати Україну.

Про це з посиланням на Sky News повідомляє Новини.LIVE.

Позиція нового прем’єра щодо України

“Я дуже чітко дам зрозуміти президенту Зеленському, що жодних змін немає. Я буду з ним на всі 100%, як був Кір Стармер”, — наголосив Бернем.

Британський прем’єр також поділився, що протягом останніх років на посаді мера Великого Манчестера він постійно співпрацював із українськими колегами.

“Я привношу весь цей досвід у свою нову роль. Президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Британії залишається непохитною та рішучою, і я особисто завжди стоятиму поруч із ним”, — підкреслив новий очільник уряду.

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Ключові призначення в уряді

Мілібенд, який очолив МЗС, раніше відповідав за енергетичну безпеку в команді Кіра Стармера та брав безпосередню участь у міжнародних зустрічах щодо захисту й відновлення української енергосистеми. Ще від 2014 року він дотримується жорсткого курсу стосовно Кремля, закликаючи світову спільноту до максимального економічного та дипломатичного тиску на Путіна.

Ексміністр оборони Джон Гілі, який зарекомендував себе як один із найактивніших лобістів українських інтересів, став канцлером казначейства. Це друга за впливовістю посада у країні — аналітики переконані, що таке призначення свідчить про намір Бернема зробити нарощування оборонних витрат одним із головних пріоритетів держави.

Водночас Шабана Махмуд зберегла за собою посаду міністерки внутрішніх справ. Про решту кадрових рішень очільник уряду оголосить згодом.

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на Sky News, 20 липня Енді Бернем офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії. Король Чарльз ІІІ запросив його сформувати уряд, і Бернем прийняв запрошення. Раніше очільником британського уряду був Кіт Стармер.

Також Новини.LIVE з посиланням на Sky News писав, що Кіт Стармер офіційно залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії. Підбиваючи підсумки свого перебування на посаді глави уряду, Стармер наголосив, що для нього було великою честю служити Великій Британії. На його думку, за останні два роки країна стала сильнішою та справедливішою.