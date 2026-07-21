Мітинг у Києві 21 липня: протест за повернення Федорова триває

Мітингувальники. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

У вівторок, 21 липня, у Києві біля театру імені Франка знову відбулася акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. До акції приєдналися не лише кияни, а й мешканці інших міст. Серед учасників були родини з маленькими дітьми та відомі українці.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Мітинг за повернення Федорова на посаду міністра оборони 21 липня

На мітингу традиційно є хвилина мовчання на честь українських військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії. Після цього учасники виконали Державний гімн України та перейшли до основної частини акції.

Хвилина мовчання. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Під час мітингу люди скандували гасла на підтримку повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Водночас вони висловлювали вимогу про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, тримаючи в руках відповідні плакати та прапори.

До акції долучилися як військовослужбовці, ветерани та волонтери, так і цивільні. Учасники заявили, що хочуть привернути увагу влади до своїх вимог і закликали переглянути кадрові рішення у військовому керівництві країни.

Читайте також:

Акція протесту. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Попри повітряні тривоги, акція не припинялася.

Один із мітингувальників у коментарі зазначив, що не вірить у повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Водночас, за його словами, акція є можливістю продемонструвати владі позицію частини суспільства щодо кадрових рішень.

Мітингувальники. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Протягом дня учасники не лише скандували гасла, а й співали українські пісні. Зокрема, над площею лунала відома композиція “Червона рута”, яку протестувальники виконували хором.

На акцію також завітав український блогер і стрімер Михайло Лебіга.

Михайло Лебіга. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

До учасників акції також долучився Олександр Разбейков, який прийшов на мітинг разом із дружиною. За його словами, вийти на протест його спонукали останні рішення влади.

“Для мене все очевидно. Уже шостий день тривають мітинги, і всі розуміють, що була допущена помилка“, — сказав Разбейков.

Він зазначив, що не міг залишитися осторонь, тому вирішив особисто підтримати учасників акції.

Люди на мітингу. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко також поспілкувалася з дівчатами, які прийшли на акцію протесту. За їхніми словами, учасники мітингу очікують від влади не заяв чи формальних кроків, а конкретних рішень.

“Ми вимагаємо конкретних рішень ще з четверга, з 16 липня. Нам не потрібне замилювання очей — ми хочемо побачити реальні дії“, — зазначили учасниці акції.

Новини.LIVE писали, що у понеділок, 20 липня, в кількох містах України знову пройшли акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестів п’ятий день поспіль вимагали повернути його на посаду міністра оборони та закликали владу дослухатися до їхньої позиції. Мітинги відбулися, зокрема, у Запоріжжі, Львові та Одесі.

Новини.LIVE інфомували, що у неділю, 19 липня, біля столичного театру імені Івана Франка відбулася вже четверта акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Мітинг, який стартував о 20:00, зібрав не лише киян, а й учасників з інших міст. До акції також долучилися родини з дітьми та відомі українці.