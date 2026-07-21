Мобільний оператор lifecell ввів унікальну послугу: чим можуть скористатися абоненти

Оператор lifecell і люди з телефонами. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Один із мобільних операторів України запропонував клієнтам унікальну послугу. Абоненти lifecell можуть перенести номер у мережу за допомогою функціоналу застосунку “Дія”. Користувачам після верифікації доступний один із двох тарифних планів на вибір.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Як перенести номер через Дію

Станом на липень 2026 року lifecell є першим та єдиним мобільним оператором, номер якого можна перенести через Дію. Для цього потрібно виконати простий алгоритм, зокрема:

у розділі “Сервіси” вибрати послугу перенесення номера;

подати заявку;

обрати бажаний тарифний план;

вказати номер телефону і підтвердити його;

пройти верифікацію;

ввести дані нової SIM-картки.

“Для перенесення номера необхідно мати SIM-карту lifecell: її можна придбати онлайн з доставкою додому або замовити eSIM, якщо пристрій підтримує цю технологію”, — пояснили в компанії.

Які тарифні плани доступні

Після перенесення номера можна обрати акційний пакет послуг “Турбота” вартістю 190 грн/міс. Пропозиція поширюється на всіх власників пенсійного посвідчення, незалежно від його виду: за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років тощо.

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Альтернативний варіант — підключити тарифний план “Максі”, стандартна ціна якого перебуває на рівні 400 грн/міс., а для абонентів, які перенесли номер у мережу — 270 грн. Водночас вже після виконання процедури клієнт може змінити пакет послуг на бажаний, якщо його не влаштували умови обслуговування.

У разі відмови необхідно перевірити статус заявки в застосунку “Дія” для з’ясування причини. Також абоненти можуть звернутися до служби підтримки за додатковими роз’ясненнями.

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