Залужний проти верховенства права: антидемократичний жест генерала грає на шкоду Україні

Публічна підтримка позасудових розправ з боку українських державних діячів підриває принцип верховенства права та може негативно впливати на сприйняття України демократичнимипартнерами. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких, коментуючи реакцію посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на допис про самосуд.

За словами експерта, схвалення таких публікацій є несумісним із принципами правової держави.

“Щонайменше дивно виглядають вподобайки колишнього Головнокомандуючого ЗСУ, а тепер українського дипломата, який планує йти у велику політику – Валерія Федоровича Залужного – під дописом про позасудову розправу, вчинену на більш ніж сумнівній підставі військовослужбовцями”, – написав Гладких у Facebook.

Він переконаний, що така позиція не відповідає цінностям, які Україна декларує у відносинах із західними союзниками.

“Цікаво, де пану Залужному прищепили таке розуміння верховенства права: в юридичній академії Ківалова чи може вже у Великій Британії? До речі, будучи офіційним представником України у Великій Британії, як Валерій Федорович з такою публічно артикульованою відверто авторитарною і антидемократичою позицією комунікує з нашими партнерами, які мають дещо інший рівень політичної та правової культури?” – зазначив експерт.

На думку Гладких, особливо небезпечно, коли підтримка самосуду отримує схвалення від людей, які обіймають або обіймали найвищі державні посади.

“Реально жахає, коли публічні постаті роблять таку дичину“, – наголосив він.

Експерт також звернув увагу на відмінність між підходами Валерія Залужного та керівника Офісу президента Кирила Буданова.

“На цьому тлі, куди адекватніше виглядає заява Буданов, – бойового генерала, який наразі очолює Офіс президента. На відміну від Залужного, який з подачі маленьких звіряток, які загортають лайно у фольгу на шоколадній фабриці, прагне «подобатися всім», Буданов жорстко говорить про дисципліну, чітко розділяючи захист держави та бандитизм. Військовий — це опора держави, а не той, хто підміняє собою закон. Військовий має бути силою, що захищає, а не жертвою, яка прагне помсти. Два генерали, але як то кажуть в Одесі: “дві великі різниці”, – написав Гладких.

Нагадаємо, що колишній Головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний поставив «лайк» допису полковника ЗСУ на позивний Гром, в якому він емоційнокоментував скандал навколо 155-ї бригади та заявив про готовність жорстоко розправитися з будь-ким («жмуранути»), хто образить його рідних.

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