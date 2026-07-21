Прогноз погоди в Україні на завтра 21 липня від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 21 липня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях будуть зливи, град та шквали до 20 метрів на секунду. Синоптики місцями оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях будуть помірні дощі, грози, а вдень місцями зливи, в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду. На решті території опадів не передбачається.

Погода в Україні 21 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північний, у західних та північних областях — західний, 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря на півдні та сході вночі +16…+21 °C, вдень +28…+33 °C. На решті території вночі +13…+18 °C, вдень +23…+28 °C, на заході +20…+25 °C.

Читайте також:

Через погіршення погодних умов у декількох областях оголошено перший рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 21 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 21 липня від синоптика Наталки Діденко

Завтра дощі з грозами очікуються переважно на Лівобережжі. На решті території опадів не передбачається.

Погода в Україні 21 липня. Фото: Meteopost

Температура повітря +24…+28 °C, на сході +29…+32 °C.

Як писали Новини.LIVE, упродовж цього тижня очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують спеку, яка буде чергуватися із похолоданням. Майже щодня місцями будуть опади.

Раніше ми розповідали, коли очікувати на магнітні бурі на Землі наприкінці липня. Сонце наразі перебуває у фазі підвищеної активності свого 25-го циклу.