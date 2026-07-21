Лора Лумер приїхала до України і визнала, що помилялася

Американська блогерка Лора Лумер. Фото: reallauraloomer/Instagram

Американська блогерка Лора Лумер, яку пов’язують з оточенням Президента США Дональда Трампа, приїхала до України. Під час візиту вона заявила, що помилялася у своїх попередніх висловлюваннях про Україну та перебувала під впливом російської пропаганди. За її словами, тепер вона хоче особисто перевірити факти й розповісти про побачене.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Лори Лумер у соцмережі X.

Лора Лумер прибула до України

На своїй сторінці у соцмережі X Лора Лумер опублікувала відео прибуття потягом до України. Допис вона супроводила фразою, у якій наголосила, що не є пропагандисткою.

“Я не в Росії, тому що я не є пропагандисткою”, — написала блогерка.

Згодом Лумер опублікувала ще один допис, до якого прикріпила публікацію російського пропагандистського телеканалу Russia Today, де були зібрані її старі критичні висловлювання про Україну із закликом видалити ці дописи.

Читайте також:

Коментуючи це, американська блогерка заявила, що дійсно раніше робила такі заяви, однак згодом зрозуміла, що помилялася. За її словами, вона перебувала під впливом російської пропаганди, яка через соціальні мережі формувала її уявлення про Україну.

“Я справді говорила такі речі про Україну та Зеленського, і я не видаляю свої дописи, бо зрозуміла, що була неправа. Я жила в інформаційній бульбашці й перебувала під впливом російської пропаганди, що поширювалася через соцмережі, через що повірила в ці твердження. Тому я приїхала в Україну, щоб побачити країну на власні очі“, — пише Лумер.

Що Лумер заявила після приїзду до України

За словами блогерки, під час поїздки вона планує перевірити інформацію, яку тривалий час отримувала про Україну. Якщо підтверджень своїм колишнім переконанням вона не знайде, то публічно розповість про це, щоб інші люди також могли побачити реальну картину.

Лумер повідомила, що вже в перший день перебування в Україні побачила фотографії священників, убитих у Бучі. За її словами, їх убила Росія.

Крім того, блогерка відвідала братську могилу, де були поховані тіла мирних жителів після окупації Бучі. За словами Лумер, Росія направила туди сили з Чечні для масового вбивства цивільного населення.

Також Лумер поспілкувалася з представниками служб, які займаються поверненням українських військовополонених. За її словами, їй показали фотографії українських захисників, яким російські військові випалили свастики на лобі.

Підсумовуючи свої враження від поїздки, блогерка заявила, що повністю змінила своє ставлення до України та Росії.

“Так хто ж тут нацисти? Мене роками обманювали. Я зрозуміла, що Україна та Зеленський — зовсім не виправдовують джихадистів… Це Росія та Путін роблять це! Я помилялася! І тепер я зобов’язана виправити цю неправдиву інформацію. Росія дуже добре вміє вести інформаційну війну”, — резюмувала Лора Лумер.

Скриншот повідомлення Лумер/X

Новини.LIVE інформували, що ультраправа американська блогерка Лора Лумер заявила, що роками перебувала під впливом російської пропаганди та повторювала кремлівські наративи про Україну. За її словами, після блокування акаунтів у соцмережах російський телеканал RT став для неї майданчиком для публічних заяв, що вплинуло на її погляди. Лумер зазначила, що змінила свою позицію після того, як побачила наслідки російської агресії проти України.

Новини.LIVE також писали, що представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що Росія використовує для свого впливу не лише військові, а й інформаційні та культурні інструменти. За його словами, Кремль залучає до пропаганди літературу, спорт, балет і навіть церкву. Юсов наголосив, що Україна разом із партнерами продовжує протидіяти російській дезінформації та пропаганді.