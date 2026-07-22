Чим небезпечний дешевий USB-кабель і як розпізнати неякісний аксесуар

Смартфон на зарядці та зарядний кабель. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Дешевий USB-кабель може здаватися вигідною альтернативою фірмовому аксесуару, адже зовні вони часто майже не відрізняються. Однак якість внутрішніх компонентів і матеріалів безпосередньо впливає на безпечність заряджання смартфона.

Про те, чи безпечно заряджати телефон дешевим USB-кабелем, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чим небезпечний дешевий USB-кабель

Неякісні кабелі можуть нестабільно передавати струм, через що смартфон заряджатиметься повільніше або сильніше нагріватиметься. Надмірне нагрівання негативно впливає на літій-іонний акумулятор і з часом може зменшувати його здатність утримувати заряд.

У гіршому випадку несправний кабель здатен пошкодити зарядний порт, спричинити коротке замикання або вивести з ладу компоненти материнської плати.

Під час передавання файлів між смартфоном і комп’ютером неякісний аксесуар також може спричинити пошкодження або втрату даних.

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Легке поколювання під час дотику до металевого конектора іноді трапляється, однак різкий і болісний удар струмом може свідчити про несправність кабелю або несертифікованого зарядного адаптера.

Чому дешеві кабелі не завжди правильно передають струм

Для безпечного заряджання смартфон, зарядний адаптер і кабель повинні обмінюватися інформацією про допустиму потужність.

У кабелях USB-C — USB-C за це може відповідати чип E-marker, який повідомляє зарядному пристрою, яку силу струму здатен витримати аксесуар.

У кабелях USB-A — USB-C використовується резистор на 56 кОм, який не дозволяє смартфону запитувати більше струму, ніж може безпечно передати кабель.

У дешевих виробах такі компоненти іноді відсутні або працюють неправильно. Через це зарядний пристрій може подавати нестабільне живлення, створюючи додаткове навантаження на батарею та внутрішні компоненти телефона.

Якщо смартфон має захист від перегрівання, він автоматично зменшить потужність, через що заряджання стане повільнішим.

Неякісні матеріали також можуть швидше руйнуватися. Кабель починає тріскатися, перетиратися або коротити, що збільшує ризик пошкодження пристрою.

Як розпізнати неякісний USB-кабель

Перед покупкою варто перевірити наявність сертифікації USB-IF, яка підтверджує проходження тестів на безпеку та сумісність. Оскільки маркування іноді підробляють, інформацію про конкретну модель можна додатково перевірити в офіційній базі USB-IF.

На упаковці не повинно бути орфографічних помилок, розмитих логотипів, відсутніх серійних номерів або інших помітних дефектів. Якісний кабель зазвичай має щільну оболонку з термопластичного еластомеру або нейлонове обплетення. Він не повинен бути надто тонким, м’яким чи крихким.

Конектори мають щільно входити в роз’єми смартфона та зарядного блока, не хитатися й не випадати. Якщо під час заряджання телефон сильно нагрівається, процес раптово переривається або кабель помітно пошкоджений, його краще припинити використовувати.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі смартфони здатні працювати як портативне джерело живлення та заряджати інші гаджети. Така функція може виручити в ситуації, коли поблизу немає розетки чи повербанка.

Також Новини.LIVE розповідали, що бездротове заряджання часто критикують за нижчу швидкість, додаткове нагрівання та можливе скорочення ресурсу батареї. Щоб перевірити ці побоювання, один із користувачів протягом року майже не заряджав смартфон кабелем.