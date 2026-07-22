Український F-16 вперше збив російський винищувач у бою: генерал США

Український літак під час бою у повітрі. Ілюстративне фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що український винищувач F-16 уперше збив російський винищувач у повітряному бою. За його словами, це свідчить про суттєве посилення оборонних можливостей України. Генерал наголосив, що такого результату вдалося досягти завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Про перший випадок знищення російського винищувача українським F-16 у повітряному бою заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Комітеті Сенату США з асигнувань у Вашингтоні, інформує Новини.LIVE.

Український F-16 вперше збив російський винищувач

Під час засідання старший сенатор США від Демократичної партії Річард Дурбін поцікавився, який вплив на Україну може мати можливе припинення фінансування систем протиповітряної оборони на три роки. Відповідаючи на це запитання, Кейн наголосив, що Україна за підтримки партнерів суттєво наростила власні оборонні спроможності — від засобів протиповітряної оборони до можливостей ведення повітряного бою.

“Пане, я хочу підкреслити, що неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає в масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від їхніх можливостей “земля-повітря” до можливостей “повітря-повітря”, — зазначив Кейн.

Як приклад розвитку українських можливостей у сфері повітряного бою генерал навів нещодавній бій за участю винищувача F-16. За словами Кейна, саме тоді українські військові вперше збили російський винищувач у повітряному двобої.

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Водночас він наголосив, що за останні кілька років Україна значно зміцнила свою ешелоновану систему оборони завдяки підтримці міжнародних партнерів.

“Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони”, — наголосив генерал США Ден Кейн.

Окремо голова Об’єднаного комітету начальників штабів США підкреслив, що Україна суттєво наростила здатність розбудовувати багатошарову систему оборони. За його словами, цього вдалося досягти насамперед завдяки підтримці союзників:

“Тож я думаю, що їхня здатність масштабувати багатошарову оборону пройшла довгий шлях за останні кілька років завдяки допомозі багатьох”.

Таким чином генерал США пов’язав перший успішний повітряний бій українського F-16 із системним розвитком оборонних спроможностей України та підтримкою міжнародних партнерів.

Новини.LIVE інформували, що Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення російського багатоцільового винищувача Су-35 на східному напрямку 8 липня. Спочатку військові поінформували про ураження чергової повітряної цілі, а згодом уточнили, що йдеться саме про Су-35.

Новини.LIVE також писали, що 9 липня у Третьому армійському корпусі оприлюднили кадри ураженого російського винищувача Су-35. За словами військових, він тлів у смузі відповідальності підрозділу.